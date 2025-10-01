Uno Santa Fe | Santa Fe | giro

Desde hoy, ya se puede realizar el giro a la derecha en la intersección de Avenida Rivadavia y calle Suipacha

La medida, aprobada por el Concejo Municipal, habilita desde este 1 de octubre el giro a la derecha en una intersección que estaba restringida por el carril exclusivo para colectivos, taxis y remises

1 de octubre 2025 · 08:55hs
A partir de este 1 de octubre, los automovilistas ya pueden realizar el giro a la derecha en la intersección de Avenida Rivadavia y calle Suipacha, una maniobra que hasta ahora estaba prohibida debido a la existencia del carril exclusivo para colectivos, taxis y remises.

La medida fue aprobada en el Concejo Municipal el pasado 19 de junio, a través de una ordenanza impulsada por el concejal Lucas Simoniello, con el objetivo de agilizar la circulación vehicular en una zona de alto tránsito, especialmente para quienes se dirigen hacia barrio Candioti, Avenida Alem o el sector este de la ciudad.

“Todos los días los santafesinos pierden tiempo y energía en embotellamientos. Con este cambio vamos a mejorar la circulación. Esta modificación no va en contra del carril exclusivo, que seguimos defendiendo, sino que lo complementa con criterio y seguridad”, explicó Simoniello.

El edil detalló que la propuesta se trabajó en conjunto con las áreas de tránsito, seguridad vial, transporte y movilidad, además del secretario de Gobierno, Sebastián Mastropaolo, y respondió a un pedido vecinal ante los problemas que ocasionaba el desvío forzoso hacia calles como Junín, entre Rivadavia y 25 de Mayo, donde se registraban congestiones y situaciones inseguras.

Próximo objetivo: Rivadavia y Tucumán

En paralelo, Simoniello y el concejal Carlos Suárez presentaron un pedido para evaluar la habilitación del giro a la derecha en Rivadavia y Tucumán, con el mismo propósito de descomprimir la circulación en el microcentro y mejorar las conexiones hacia Avenida 27 de Febrero, Avenida Alem y el Puerto de Santa Fe.

“Tenemos que mejorar nuestra ciudad. La clave es escuchar a los vecinos. Hay que ordenar la movilidad para que cada uno gane tiempo, calidad y seguridad. En esa Santa Fe que queremos vivir, cada persona debe poder decidir, prever y realizar sus traslados de la mejor manera posible”, concluyó el concejal.

