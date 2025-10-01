Desde hoy, ya se puede realizar el giro a la derecha en la intersección de Avenida Rivadavia y calle Suipacha

La medida, aprobada por el Concejo Municipal, habilita desde este 1 de octubre el giro a la derecha en una intersección que estaba restringida por el carril exclusivo para colectivos, taxis y remises

A partir de este 1 de octubre , los automovilistas ya pueden realizar el giro a la derecha en la intersección de Avenida Rivadavia y calle Suipacha , una maniobra que hasta ahora estaba prohibida debido a la existencia del carril exclusivo para colectivos, taxis y remises .

La medida fue aprobada en el Concejo Municipal el pasado 19 de junio, a través de una ordenanza impulsada por el concejal Lucas Simoniello , con el objetivo de agilizar la circulación vehicular en una zona de alto tránsito, especialmente para quienes se dirigen hacia barrio Candioti, Avenida Alem o el sector este de la ciudad .

“Todos los días los santafesinos pierden tiempo y energía en embotellamientos. Con este cambio vamos a mejorar la circulación. Esta modificación no va en contra del carril exclusivo, que seguimos defendiendo, sino que lo complementa con criterio y seguridad”, explicó Simoniello.

El edil detalló que la propuesta se trabajó en conjunto con las áreas de tránsito, seguridad vial, transporte y movilidad, además del secretario de Gobierno, Sebastián Mastropaolo, y respondió a un pedido vecinal ante los problemas que ocasionaba el desvío forzoso hacia calles como Junín, entre Rivadavia y 25 de Mayo, donde se registraban congestiones y situaciones inseguras.

Próximo objetivo: Rivadavia y Tucumán

En paralelo, Simoniello y el concejal Carlos Suárez presentaron un pedido para evaluar la habilitación del giro a la derecha en Rivadavia y Tucumán, con el mismo propósito de descomprimir la circulación en el microcentro y mejorar las conexiones hacia Avenida 27 de Febrero, Avenida Alem y el Puerto de Santa Fe.

“Tenemos que mejorar nuestra ciudad. La clave es escuchar a los vecinos. Hay que ordenar la movilidad para que cada uno gane tiempo, calidad y seguridad. En esa Santa Fe que queremos vivir, cada persona debe poder decidir, prever y realizar sus traslados de la mejor manera posible”, concluyó el concejal.