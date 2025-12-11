Uno Santa Fe | Santa Fe | canasta

La ciudad de Santa Fe tendrá la canasta navideña más barata del país: qué tiene y cuánto sale

Se enmarca dentro del programa Acuerdo Santa Fe con la Cámara de Supermercados y Autoservicios de Santa Fe (Camsafe)

11 de diciembre 2025 · 09:16hs
La canasta navideña busca tener productos representativos en estas fiestas a un bajo costo

La canasta navideña busca tener productos representativos en estas fiestas a un bajo costo, para que todos puedan tenerla en su mesa.

La Cámara de Supermercados y Autoservicios de Santa Fe (Camsafe), junto al Ministerio de Desarrollo Productivo del Gobierno de Santa Fe, presentarán la Canasta Navideña Promocional 2025.

La propuesta, que se enmarca en el Acuerdo Santa Fe, tiene como objetivo garantizar la accesibilidad de los productos básicos navideños y acompañar a las familias santafesinas en estas fiestas.

La caja, que contiene artículos tradicionales para la mesa: una sidra, un pan dulce, un budín, un turrón y una garrapiñada, tendrá un costo de $5.990, convirtiéndose en la más barata del país y se podrá conseguir en supermercados y comercios de Santa Fe Capital y la región.

