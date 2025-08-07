Detuvieron al "rompevidrieras" en pleno centro: lo identificaron por las cámaras

La GSI y el 911 actuaron tras un hecho de vandalismo en la peatonal San Martín. El sospechoso fue interceptado a pocas cuadras y vinculado a otro ataque similar

Un hombre fue detenido en la madrugada tras provocar daños en un local comercial ubicado en la peatonal San Martín de la ciudad de Santa Fe. El hecho fue detectado a las 2.29 por el Centro de Monitoreo Municipal , desde donde se alertó al 911 y a la Guardia de Seguridad Institucional (GSI) .

Según informaron fuentes oficiales, el sujeto fue registrado por las cámaras de videovigilancia cuando arrojaba un objeto contundente contra la vidriera de un comercio, causando destrozos . Luego del ataque, el sospechoso se dirigió hacia la calle Lisandro de la Torre , donde fue interceptado por efectivos de la brigada motorizada de la Policía , con apoyo de personal de la GSI .

Embed - La GSI y el 911 detuvieron a un hombre que vandalizó vidrieras comerciale

Otro caso

Posteriormente, los agentes constataron los daños ocasionados en el local e identificaron al hombre como posible responsable de otro episodio vandálico ocurrido el 1 de agosto en calle Salta al 2800, ya que la descripción física y la vestimenta coincidían con las imágenes registradas en esa oportunidad.

Tras confirmar la coincidencia, el detenido fue trasladado a la Seccional 1ª para continuar con las diligencias de rigor.