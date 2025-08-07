Uno Santa Fe | Santa Fe | detenido

Detuvieron al "rompevidrieras" en pleno centro: lo identificaron por las cámaras

La GSI y el 911 actuaron tras un hecho de vandalismo en la peatonal San Martín. El sospechoso fue interceptado a pocas cuadras y vinculado a otro ataque similar

7 de agosto 2025 · 11:57hs
Detuvieron al rompevidrieras en pleno centro: lo identificaron por las cámaras

Un hombre fue detenido en la madrugada tras provocar daños en un local comercial ubicado en la peatonal San Martín de la ciudad de Santa Fe. El hecho fue detectado a las 2.29 por el Centro de Monitoreo Municipal, desde donde se alertó al 911 y a la Guardia de Seguridad Institucional (GSI).

Según informaron fuentes oficiales, el sujeto fue registrado por las cámaras de videovigilancia cuando arrojaba un objeto contundente contra la vidriera de un comercio, causando destrozos. Luego del ataque, el sospechoso se dirigió hacia la calle Lisandro de la Torre, donde fue interceptado por efectivos de la brigada motorizada de la Policía, con apoyo de personal de la GSI.

Embed - La GSI y el 911 detuvieron a un hombre que vandalizó vidrieras comerciale

Otro caso

Posteriormente, los agentes constataron los daños ocasionados en el local e identificaron al hombre como posible responsable de otro episodio vandálico ocurrido el 1 de agosto en calle Salta al 2800, ya que la descripción física y la vestimenta coincidían con las imágenes registradas en esa oportunidad.

Tras confirmar la coincidencia, el detenido fue trasladado a la Seccional 1ª para continuar con las diligencias de rigor.

detenido cámaras San Martín
Noticias relacionadas
copio como en el examen de residencias medicas pero en la policia de santa fe

Copió como en el examen de residencias médicas pero en la Policía de Santa Fe

San Cayetano patrono del pan y del trabajo

Día de San Cayetano: horarios de misas, cortes de calles y desvíos de colectivos por la celebración en Santa Fe

ypf ya aplica en la ciudad de santa fe su politica de microprecios: despues de 96 horas hay nuevos valores

YPF ya aplica en la ciudad de Santa Fe su política de microprecios: después de 96 horas hay nuevos valores

El tiempo en la ciudad de Santa Fe

Jueves templado en Santa Fe y a la espera de un nuevo frente frío

Lo último

Ataque a balazos en Santo Tomé: un joven fue herido y detuvieron a tres sospechosos en el rulo de Cilsa

Ataque a balazos en Santo Tomé: un joven fue herido y detuvieron a tres sospechosos en el rulo de Cilsa

Colón tiene día y hora para recibir a Chacarita por la 28ª fecha

Colón tiene día y hora para recibir a Chacarita por la 28ª fecha

Schiavi criticó sin piedad a Riquelme por el presente de Boca

Schiavi criticó sin piedad a Riquelme por el presente de Boca

Último Momento
Ataque a balazos en Santo Tomé: un joven fue herido y detuvieron a tres sospechosos en el rulo de Cilsa

Ataque a balazos en Santo Tomé: un joven fue herido y detuvieron a tres sospechosos en el rulo de Cilsa

Colón tiene día y hora para recibir a Chacarita por la 28ª fecha

Colón tiene día y hora para recibir a Chacarita por la 28ª fecha

Schiavi criticó sin piedad a Riquelme por el presente de Boca

Schiavi criticó sin piedad a Riquelme por el presente de Boca

Unión podría tener un nuevo foco de conflicto con otro canterano

Unión podría tener un nuevo foco de conflicto con otro canterano

El feriado de agosto que arma un fin de semana largo para muchos (no para todos)

El feriado de agosto que arma un fin de semana largo para muchos (no para todos)

Ovación
Los Pumas harán un entrenamiento abierto en Córdoba antes del debut ante los All Blacks

Los Pumas harán un entrenamiento abierto en Córdoba antes del debut ante los All Blacks

Colón tiene día y hora para recibir a Chacarita por la 28ª fecha

Colón tiene día y hora para recibir a Chacarita por la 28ª fecha

De interés para Colón: ¿qué pedirán los clubes de Primera Nacional?

De interés para Colón: ¿qué pedirán los clubes de Primera Nacional?

Se viene un apasionante encuentro de escuelitas de la Tanqueta FC

Se viene un apasionante encuentro de escuelitas de la Tanqueta FC

El nuevo recordatorio que Unión le hizo a sus socios

El nuevo recordatorio que Unión le hizo a sus socios

Policiales
Hallaron un cadáver flotando en el río Salado y la Policía investiga la identidad y la causa de muerte

Hallaron un cadáver flotando en el río Salado y la Policía investiga la identidad y la causa de muerte

Robo reiterado en un comercio de barrio Constituyentes: es el tercero en tres semanas

Robo reiterado en un comercio de barrio Constituyentes: es el tercero en tres semanas

Ataque a tiros contra policías en Santa Fe: un delincuente fue detenido con un revólver calibre 32

Ataque a tiros contra policías en Santa Fe: un delincuente fue detenido con un revólver calibre 32

Escenario
Dancing Mood llega a Santa Fe presentando Forever y todos sus éxitos

Dancing Mood llega a Santa Fe presentando "Forever" y todos sus éxitos

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: Dinosaurios y Dragones, misión jurásica

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: "Dinosaurios y Dragones, misión jurásica"

Llega un nuevo tributo a Queen en Santa Fe

Llega un nuevo tributo a Queen en Santa Fe

Hugo Bistolfi: la leyenda viva del rock argentino en gira por el Litoral

Hugo Bistolfi: la leyenda viva del rock argentino en gira por el Litoral

Los Pérez García regresan a Santa Fe festejando 30 años de música

Los Pérez García regresan a Santa Fe festejando 30 años de música