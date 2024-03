Día del Consumidor: servicios financieros y telefonía, a la cabeza de los reclamos santafesinos

A su turno, el secretario de Comercio Interior, Gustavo Rezzoaglio, indicó las competencias del área “desde el Gobierno de la Provincia de Santa Fe, como autoridad de aplicación de las leyes que protegen a los consumidores, estamos trabajando en la prevención de controversias entre proveedores y consumidores. Nuestra tarea es asesorar, informar, recepcionar y tramitar reclamos, procurando ante todo soluciones componedoras entre proveedor-consumidor y en su defecto, sancionando a los infractores a las normas vigentes”.

¿Qué se puede reclamar como consumidor?

Cuando un consumidor experimenta algún inconveniente, puede asesorarse o realizar su denuncia o reclamo ante la Dirección de Defensa al Consumidor. Algunos ejemplos de estos problemas son cuando el producto adquirido no posee las condiciones normales para su uso y funcionamiento o tiene fallas, o cuando en una compra on line recibe un producto distinto al publicitado y finalmente elegido, o cuando observa importes no contratados en el resumen de su tarjeta de crédito, o sufre aumentos en su servicio de telefonía o internet sin previo aviso, o tiene problemas con su empresa de medicina prepaga.

Es importante que siempre se haga primero el reclamo al proveedor, conservando fecha y hora del reclamo, y la persona que lo tomó, y alguna constancia del reclamo presentado, para acompañar la denuncia ante las oficinas del Estado.

¿Dónde hacer consultas y denuncias?

Las denuncias y reclamos pueden realizarse en forma personal por el titular o usuario de la compra o contratación del servicio, o por apoderado. Para atención presencial, solicitar turno en: https://turnos.santafe.gov.ar/turnos/web/frontend.php/portada/index. También pueden realizarse consultas a los correos [email protected] y [email protected]. Vía telefónica, están disponibles las líneas: 3413153736 y 342 4505300 int 4019.

También pueden realizarse los reclamos de manera online: https://autogestion.produccion.gob.ar/consumidores. El sistema registra la denuncia y luego remite un correo electrónico al reclamante con el número de trámite otorgado por la Ventanilla Única Federal, al tiempo que el caso es derivado a la autoridad de aplicación provincial