Docentes votan la nueva oferta salarial: cuatro de las seis mociones hablan de aceptación con reparos

Después de más de diez días de paro en la provincia de Santa Fe, este lunes los docentes recibieron del gobierno provincial una oferta salarial que, a diferencia de las anteriores, no fue rechazada de plano. Este “principio de acuerdo corto” entusiasma a la Casa Gris. Con todo, los maestros y profesores aún no definieron si la aceptaban o no. Este miércoles, Amsafé abrió la votación en sus departamentales y en Santa Fe cuatro de las seis mociones presentadas hablan de aceptación con ciertos reparos.