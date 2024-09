Dólar, inflación y PBI: qué opina el gobierno de Santa Fe sobre las claves del presupuesto 2025 de Milei y Caputo

"El Relevamiento de Expectativas de Mercado; es decir, los actores privados, venían estimando una inflación mensual del 3%, porcentaje con el que iba a iniciar el año 2025", recordó.

Comentó que el "gobierno está teniendo una mirada optimista, y bienvenido sea. Pero habrá que hacer el esfuerzo para que eso se dé".

En esa línea, advirtió: "Estamos viendo desde hace algunos meses que le está costando que la inflación baje por debajo del 3%, y proyecta una inflación mensual para el año que viene del 1,4 por ciento"

Este año, según el proyecto de presupuesto, la suba de precios llegará al 104,4%, unos 20 puntos por debajo de lo que espera el Relevamiento de Expectativas del Mercado del Banco Central. Para llegar a ese número de inflación a fin de año, debería subir solo un 4,97% dividido en los 4 meses que

Respecto al crecimiento, estipulado en un 5% del PBI, Olivares consideró en declaraciones al programa "De10", que se emite por "LT10": "Es optimista el gobierno, pero entiendo que no sería inalcanzable si logramos que el último trimestre de 2024 sea con crecimiento y deje un arrastre estadístico positivo para el año que viene. Un rebote del 5% después de haber caído casi un 4% este año no me parece sobreestimado. Sí me parece una dosis de optimismo importante, pero no inalcanzable".

Además de una suba del 5% para 2025, el gobierno proyecta un crecimiento sostenido del 5% en 2026 y del 5,5% en 2027. La suba estará impulsada por la industria y el comercio, con incrementos de 6,2% y 6 ,7%, respectivamente

El gobierno de Javier Milei prevé un dólar en torno a los 1.207 pesos. Sobre este pronóstico, el ministro de Economía de Santa Fe señaló: "Al dólar hay que verlo en función de la inflación que se está previendo y la inflación internacional. Si el gobierno nacional logra el éxito de mantener una inflación del 18% y la inflación internacional sigue su curso, no sería preocupante el dólar que se estima. Si la inflación es distinta a la que se está pronosticando, por supuesto que un dólar al nivel proyectado no sería alcanzable. El valor del dolar que se proyecta depende si es caro o barato, en función de la inflación que tengamos".

El gobernador, Maximiliano Pullaro, se refirió este lunes al pedido de “ajuste adicional” de 60.000 millones de dólares que el presidente, Javier Milei, hizo a las provincias en el marco de la presentación del Presupuesto 2025 que realizó este domingo a la noche en el Congreso de la Nación.

“Preocupa un poco que se le siga pidiendo esfuerzo a las provincias”, expresó el primer mandatario provincial, explicando que Santa Fe “fue una de las provincias que más esfuerzo hizo en lo que va del año para lograr tener una eficiencia en el manejo de los recursos públicos, para lograr tener un equilibrio fiscal”.

pullaro.jpg El gobernador Maximiliano Pullaro.

En este sentido, Pullaro recordó que la gestión provincial inició “con un déficit fiscal muy importante, que nos afectaba en este año en tres masas salariales, y tuvimos un recorte muy importante del Gobierno nacional que nos impactó en una masa salarial más. Sin embargo, reduciendo primero el gasto político, los cargos, por un lado; y, por otro lado, trabajando mucho la eficiencia en el manejo de los recursos públicos, pudimos en los primeros seis meses mostrar un pequeño superávit fiscal. Hicimos todos los esfuerzos que teníamos que hacer y hasta hicimos un esfuerzo mucho mayor al que hizo el gobierno nacional”.

Ante el pedido de Nación de que las provincias hagan un “ajuste adicional” de 60.000 millones de dólares, el gobernador expresó que “a Santa Fe le corresponderían alrededor de 5.500 millones de dólares y tenemos un presupuesto de 8.000 millones de dólares. Es realmente una frase grandilocuente, pero que está muy lejos de la realidad. Nosotros vamos a continuar ajustándonos, pero para fortalecer el desarrollo de la provincia”.

“Santa Fe no va a ser un aporte más grande al Estado nacional, porque le aporta tres veces y media más de lo que vuelve del Estado nacional a la Provincia”, concluyó.

Deuda de Nación con Santa Fe

El gobernador pidió “que a Santa Fe le pague la Nación lo que debe. Nosotros no pretendemos que nos den nada por encima de la ley, pero tampoco nada por debajo de la ley. Más esfuerzo no se puede hacer. No corresponde que nosotros hagamos más esfuerzo porque a Nación no le debemos nada, y Nación nos debe mucho a la provincia de Santa Fe, y nosotros vamos a continuar con mucho respeto, pero con mucha firmeza, el reclamo ante la Corte Suprema de Justicia de Nación”.

En este sentido, estimó que la deuda previsional es de “alrededor de 700 u 800 mil millones de pesos, que se incrementa todos los meses”, a partir de la decisión de dejar de enviar desde Nación las transferencias automáticas para el saldo de las cajas de jubilaciones de trece provincias que no transfirieron sus sistemas, entre ellas Santa Fe.

Pullaro sostuvo que los esfuerzos que viene realizando Santa Fe apuntan a “fortalecer la inversión en el sistema productivo, para generar trabajo, para generar empleo, para subsidiar tasas, para que se puedan comprar maquinarias, para que pueda haber obra pública que emplee a mucha gente, entendiendo que para nosotros aplicar una economía contracíclica en un momento de recesión económica sostiene el empleo privado y eso tiene un impacto positivo sobre la sociedad”.

Contó que “este año estamos invirtiendo 500 millones de dólares en obra pública, y el año que viene vamos a invertir alrededor de 1.000 millones de dólares en obra pública como Gobierno provincial con recursos propios”.

El mandatario santafesino remarcó que “la provincia ajusta todos los días todo lo que puede, pero los recursos no son para la Nación, los recursos son para el desarrollo de infraestructura, para el desarrollo de la energía, para sostener el empleo privado, fundamentalmente apostando a diferentes herramientas que tiene el gobierno provincial”.