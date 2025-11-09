Domingo soleado en la ciudad de Santa Fe y con suba de las temperaturas

El comienzo de domingo en la ciudad de Santa Fe fue con el cielo soleado y con una temperatura a las 9 de la mañana de 18.9º y se espera que la máxima alcance los 26º. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Investigaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son estables y se espera para el resto de la jornada cielo despejado o con leve nubosidad y vientos leves predominando del sector este/noreste, rotando al nor/noreste.