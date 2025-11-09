Uno Santa Fe | Santa Fe | domingo

Domingo soleado en la ciudad de Santa Fe y con suba de las temperaturas

Qué nos depara el pronóstico para los próximos días en la ciudad de Santa Fe y zona

9 de noviembre 2025 · 09:33hs
Costanera oeste de Santa Fe.

Costanera oeste de Santa Fe.

El comienzo de domingo en la ciudad de Santa Fe fue con el cielo soleado y con una temperatura a las 9 de la mañana de 18.9º y se espera que la máxima alcance los 26º. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Investigaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son estables y se espera para el resto de la jornada cielo despejado o con leve nubosidad y vientos leves predominando del sector este/noreste, rotando al nor/noreste.

En tanto para el lunes se espera cielo despejado o con leve nubosidad y condiciones estables con temperaturas en ascenso: mínima 14° y máxima 28°. Vientos leves a moderados predominando del sector noreste, rotando al este/noreste por momentos.

Por último el martes se espera cielo mayormente despejado, con nubosidad en aumento durante la tarde y la tarde/noche con condiciones relativamente estables, con tendencia a desmejorar y una baja posibilidad de lluvias débiles y dispersas hacia últimas horas del día. Temperaturas en ascenso, sobre todo las máximas, 31°. Mínima 16°. Vientos moderados del sector noreste, rotando al nor/noreste por momentos.

• LEER MÁS: Santafesinos, a prepararse: se espera una primavera con temperaturas superiores a las normales en la región

domingo Santa Fe ciudad
Noticias relacionadas
silvina frana: el peronismo mantiene su caudal historico de votos, pero no enamora a nuevos sectores

Silvina Frana: "El peronismo mantiene su caudal histórico de votos, pero no enamora a nuevos sectores"

prohibicion de exportar pescado en santa fe: si la provincia restringe y entre rios no hace lo mismo, igual va a salir del rio

Prohibición de exportar pescado en Santa Fe: "Si la provincia restringe y Entre Ríos no hace lo mismo, igual va a salir del río"

Trabajos programados por EPE

Cortes programados por EPE para este domingo

YPF logró una ganancia de USD 1.357 millones en el tercer trimestre del año

YPF logró una ganancia de USD 1.357 millones en el tercer trimestre del año

Lo último

Unión, enfocado en el cierre en Córdoba con una baja clave

Unión, enfocado en el cierre en Córdoba con una baja clave

Cuál es el estado de salud de la mujer baleada en Alto Verde en la madrugada del sábado

Cuál es el estado de salud de la mujer baleada en Alto Verde en la madrugada del sábado

Transforman la cáscara de soja en un bioestimulante para los cultivos: de que se trata el innovador método de investigadores santafesinos

Transforman la cáscara de soja en un bioestimulante para los cultivos: de que se trata el innovador método de investigadores santafesinos

Último Momento
Unión, enfocado en el cierre en Córdoba con una baja clave

Unión, enfocado en el cierre en Córdoba con una baja clave

Cuál es el estado de salud de la mujer baleada en Alto Verde en la madrugada del sábado

Cuál es el estado de salud de la mujer baleada en Alto Verde en la madrugada del sábado

Transforman la cáscara de soja en un bioestimulante para los cultivos: de que se trata el innovador método de investigadores santafesinos

Transforman la cáscara de soja en un bioestimulante para los cultivos: de que se trata el innovador método de investigadores santafesinos

Jockey de Rosario se consagró campeón del Regional del Litoral

Jockey de Rosario se consagró campeón del Regional del Litoral

Se jugó el segundo capítulo del Campeonato Argentino Juvenil

Se jugó el segundo capítulo del Campeonato Argentino Juvenil

Ovación
Unión visita a Quimsa en Santiago del Estero en busca de la recuperación

Unión visita a Quimsa en Santiago del Estero en busca de la recuperación

Jockey de Rosario se consagró campeón del Regional del Litoral

Jockey de Rosario se consagró campeón del Regional del Litoral

Se jugó un sólo cotejo de la última fecha del Clausura Chijí Serenotti

Se jugó un sólo cotejo de la última fecha del Clausura Chijí Serenotti

Gran noticia para Colapinto: Verstappen y Ocon largarán desde pitlane en el GP de Brasil

Gran noticia para Colapinto: Verstappen y Ocon largarán desde pitlane en el GP de Brasil

Franco Colapinto en vivo: horario y cómo ver la carrera del GP de Brasil de la Fórmula 1

Franco Colapinto en vivo: horario y cómo ver la carrera del GP de Brasil de la Fórmula 1

Policiales
Buscaban una moto robada y terminaron encontrando cocaína lista para la venta

Buscaban una moto robada y terminaron encontrando cocaína lista para la venta

Santa Fe: PDI detuvo a una mujer por tenencia indebida de arma de fuego y encubrimiento de otros delitos

Santa Fe: PDI detuvo a una mujer por tenencia indebida de arma de fuego y encubrimiento de otros delitos

Barrio 7 Jefes: apresaron a un hombre tras la denuncia por una brutal agresión a su pareja dentro de su casa

Barrio 7 Jefes: apresaron a un hombre tras la denuncia por una brutal agresión a su pareja dentro de su casa

Escenario
Festival Bandera: una experiencia única que se vivió de la mano de Heineken

Festival Bandera: una experiencia única que se vivió de la mano de Heineken

Festival Bandera: música, color y una verdadera multitud amplificada

Festival Bandera: música, color y una verdadera multitud amplificada

Cuenta regresiva para el show de Erreway en Santa Fe

Cuenta regresiva para el show de Erreway en Santa Fe

Indios regresa a Santa Fe presentando Artificio, su último disco

Indios regresa a Santa Fe presentando "Artificio", su último disco

Fiesta Callejera en Tribus con Rompiendo Espejos

Fiesta Callejera en Tribus con Rompiendo Espejos