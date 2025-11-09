El comienzo de domingo en la ciudad de Santa Fe fue con el cielo soleado y con una temperatura a las 9 de la mañana de 18.9º y se espera que la máxima alcance los 26º. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Investigaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son estables y se espera para el resto de la jornada cielo despejado o con leve nubosidad y vientos leves predominando del sector este/noreste, rotando al nor/noreste.
Domingo soleado en la ciudad de Santa Fe y con suba de las temperaturas
Qué nos depara el pronóstico para los próximos días en la ciudad de Santa Fe y zona
En tanto para el lunes se espera cielo despejado o con leve nubosidad y condiciones estables con temperaturas en ascenso: mínima 14° y máxima 28°. Vientos leves a moderados predominando del sector noreste, rotando al este/noreste por momentos.
Por último el martes se espera cielo mayormente despejado, con nubosidad en aumento durante la tarde y la tarde/noche con condiciones relativamente estables, con tendencia a desmejorar y una baja posibilidad de lluvias débiles y dispersas hacia últimas horas del día. Temperaturas en ascenso, sobre todo las máximas, 31°. Mínima 16°. Vientos moderados del sector noreste, rotando al nor/noreste por momentos.
