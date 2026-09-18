Tras el fracaso de una nueva paritaria, los gremios universitarios endurecen el plan de lucha: paro este viernes y el lunes 22, y marcha federal el 15 de octubre. ADUL respalda la medida y reclama salarios, becas y presupuesto para las universidades públicas.

El conflicto universitario no da tregua: el paro que comenzó este viernes continuará el lunes y se prepara una nueva marcha en octubre

Las universidades nacionales de todo el país amanecieron este viernes con un nuevo paro total de docentes y no docentes, en el marco del conflicto que mantienen los gremios universitarios con el Gobierno nacional por salarios, becas y el financiamiento del sistema.

La medida de fuerza se repetirá el próximo lunes 22 de septiembre , después de que una nueva reunión paritaria terminara sin ningún acuerdo entre las partes.

Sin acuerdo en la última paritaria

El Frente Sindical de las Universidades Nacionales confirmó el nuevo plan de lucha luego de que el encuentro paritario con el Gobierno no arrojara avances. Ante ese escenario, las organizaciones gremiales resolvieron el paro total para el 18 y el 22 de septiembre, además de un cronograma de protestas que se extenderá en los próximos días.

En ese marco, la Asociación de Docentes de la Universidad del Litoral (ADUL) difundió un comunicado en el que respaldó la medida y detalló los ejes del reclamo: la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario, la recomposición salarial, la actualización de las becas estudiantiles y un presupuesto que garantice el funcionamiento de las universidades nacionales.

Según el gremio, esos puntos "también forman parte del plan de lucha que ADUL viene difundiendo durante septiembre".

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La convocatoria a la Marcha Federal

Además de los paros, el Frente Sindical confirmó la convocatoria a la 5ª Marcha Federal Universitaria, prevista para el 15 de octubre, que será la quinta movilización masiva del sector desde que asumió el Gobierno de Javier Milei. Con esa fecha, los gremios buscan sostener la presión sobre el Ejecutivo en momentos en que también se discute el Presupuesto 2027, cuestionado por distintas casas de estudio por los fondos previstos para el sistema universitario.

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Un reclamo que se sostiene desde hace semanas

El conflicto se reactivó tras el rechazo de una oferta salarial del 3% para septiembre y otro 3% para octubre, calificada por los gremios como insuficiente frente a un atraso salarial que calculan entre el 25% y el 35%. Desde entonces, el sector viene desplegando un plan de lucha escalonado, que incluyó jornadas de clases públicas, paros parciales y actividades de difusión en distintas ciudades del país.

Con los paros de este viernes y del lunes, y la marcha de octubre ya en el calendario, el conflicto universitario seguirá marcando la agenda de las próximas semanas, mientras las partes no logran destrabar la negociación paritaria.