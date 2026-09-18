Las propuestas de Prender la mecha abordan diferentes lenguajes y prácticas vinculadas con las artes escénicas, la literatura, la fotografía, la música, las artes visuales, la escritura y la mediación cultural. Los encuentros están destinados a quienes tengan interés en participar de instancias de formación, experimentación y reflexión en torno a las prácticas artísticas contemporáneas.
Prender la mecha: espacios formativos hacia la XVI Bienal de Arte Joven
La Universidad Nacional del Litoral, a través de la Secretaría de Cultura y Medios, presenta una serie de espacios formativos que se desarrollan entre agosto y octubre en distintos espacios de la UNL, como parte del camino hacia la XVI Bienal de Arte Joven.
Propuestas de septiembre
El jueves 10 de septiembre se realizará el Taller de Cámara Oscura, a cargo de Juana Ramos. El encuentro propone explorar principios de la luz y la fotografía mediante la construcción de cámaras oscuras con materiales reciclados. Será de 16 a 19 h en la Sala Cello del Foro Cultural UNL, 9 de Julio 2150. La actividad es libre y gratuita y requiere inscripción online.
El sábado 12 de septiembre se desarrollará Entrenamientos para una dramaturgia del movimiento, un laboratorio escénico a cargo del Grupo RECUA, integrado por Patricia Álvarez, Claudia Correa, Marisa Hernandez, Patricia Pieragostini, Fabiana Sinchi y María Laura Varela. La propuesta busca experimentar recursos para la exploración del propio cuerpo como territorio expresivo y abordar estrategias para la construcción de poéticas corporales. Se realizará de 10 a 15 h en la Sala Maggi del Foro Cultural UNL, en el marco del ciclo Septiembre Baila. El costo es de $30.000. Se requiere inscripción online y los cupos son limitados.
El miércoles 16 de septiembre será el turno de Creación de microcuentos, a cargo de El Perol, grupo de Narración Oral Escénica de Colombia, en el marco del ciclo Jueves de Letras. El espacio propone desarrollar textos breves a partir de herramientas orientadas a la condensación de experiencias y reflexiones en narraciones. El encuentro será de 16 a 19 h en el Museo de Arte Contemporáneo UNL, Boulevard Gálvez 1578, con un costo de $10.000. Los cupos son limitados y la inscripción es online.
Los jueves 17 y 24 de septiembre se realizará ¿Qué hay de nuevo viejo? Análisis y escuchas referenciadas de músicas populares actuales, a cargo de Iván Petrich y Damián Rodríguez Kees. La propuesta busca desarrollar la escucha activa y crítica de músicas actuales y populares en relación con músicas del pasado reciente, mediante herramientas básicas de análisis musical auditivo. Los encuentros serán de 18 a 20 h en el Museo de Arte Contemporáneo UNL. La actividad es libre y gratuita, con inscripción online y cupos limitados.
El viernes 18 de septiembre se desarrollará Tecnologías en democracia, a cargo de Martina Cardozo Beker. La propuesta plantea un recorrido por la historia de la tecnología como herramienta de poder y por sus formas de apropiación a través de los dispositivos móviles. Será de 16 a 19 h en la Sala Cello del Foro Cultural UNL. La actividad es libre y gratuita, con inscripción online y cupos limitados.
Los sábados 19 y 26 de septiembre tendrá lugar el Conversatorio: El ensayo como espacio de pensamiento, con moderación de Antonio Rocha y Juan Martín Berrón y participación de artistas y referentes invitados. En el marco del ciclo Septiembre Baila, el espacio propone el encuentro y la escucha entre artistas de la danza para compartir saberes, experiencias y modos de hacer y construir una reflexión colectiva sobre la danza actual en Santa Fe. Los encuentros serán de 10 a 13 h en la Sala Maggi del Foro Cultural UNL. La actividad es libre y gratuita. Los cupos son limitados y la inscripción es online.
El viernes 25 de septiembre se realizará Cine y mediación cultural. Proyecciones y panel debate sobre experiencias audiovisuales colaborativas, en el marco de la Semana del Cine Santafesino y del PEII “Comunidades y territorios en la Cultura Comunitaria de Santa Fe, un abordaje desde la Mediación Cultural” de la UNL.
La propuesta incluirá la proyección de Fronteras Urbanas, de Iván Imbert; El Titiritero, de Alberto Gieco; y La Clase de Violín, de Matuel Rodríguez, seguida de un panel de debate sobre las experiencias audiovisuales colaborativas. La actividad será de 16.30 a 18 h en la Sala Saer del Foro Cultural UNL y es libre y gratuita.
Una propuesta hacia la XVI Bienal de Arte Joven
Las actividades de Prender la mecha reúnen espacios de formación vinculados con distintas disciplinas y prácticas artísticas y culturales. La programación se desarrolla en el Foro Cultural UNL y el Museo de Arte Contemporáneo UNL, y articula propuestas propias con actividades realizadas en el marco de ciclos y programas de la Universidad.
En agosto, el ciclo comenzó con El cuerpo cómico, a cargo de Yanina Frankel y Catalina Mancini, realizado en el marco de Ríe Litoral. El encuentro se desarrolló el sábado 22 de agosto en la Sala Maggi del Foro Cultural UNL.