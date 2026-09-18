Prender la mecha: espacios formativos hacia la XVI Bienal de Arte Joven

La Universidad Nacional del Litoral, a través de la Secretaría de Cultura y Medios, presenta una serie de espacios formativos que se desarrollan entre agosto y octubre en distintos espacios de la UNL, como parte del camino hacia la XVI Bienal de Arte Joven.

Las propuestas de Prender la mecha abordan diferentes lenguajes y prácticas vinculadas con las artes escénicas, la literatura, la fotografía, la música, las artes visuales, la escritura y la mediación cultural. Los encuentros están destinados a quienes tengan interés en participar de instancias de formación, experimentación y reflexión en torno a las prácticas artísticas contemporáneas.

El jueves 10 de septiembre se realizará el Taller de Cámara Oscura , a cargo de Juana Ramos. El encuentro propone explorar principios de la luz y la fotografía mediante la construcción de cámaras oscuras con materiales reciclados. Será de 16 a 19 h en la Sala Cello del Foro Cultural UNL, 9 de Julio 2150. La actividad es libre y gratuita y requiere inscripción online.

El sábado 12 de septiembre se desarrollará Entrenamientos para una dramaturgia del movimiento, un laboratorio escénico a cargo del Grupo RECUA, integrado por Patricia Álvarez, Claudia Correa, Marisa Hernandez, Patricia Pieragostini, Fabiana Sinchi y María Laura Varela. La propuesta busca experimentar recursos para la exploración del propio cuerpo como territorio expresivo y abordar estrategias para la construcción de poéticas corporales. Se realizará de 10 a 15 h en la Sala Maggi del Foro Cultural UNL, en el marco del ciclo Septiembre Baila. El costo es de $30.000. Se requiere inscripción online y los cupos son limitados.

El miércoles 16 de septiembre será el turno de Creación de microcuentos, a cargo de El Perol, grupo de Narración Oral Escénica de Colombia, en el marco del ciclo Jueves de Letras. El espacio propone desarrollar textos breves a partir de herramientas orientadas a la condensación de experiencias y reflexiones en narraciones. El encuentro será de 16 a 19 h en el Museo de Arte Contemporáneo UNL, Boulevard Gálvez 1578, con un costo de $10.000. Los cupos son limitados y la inscripción es online.

Los jueves 17 y 24 de septiembre se realizará ¿Qué hay de nuevo viejo? Análisis y escuchas referenciadas de músicas populares actuales, a cargo de Iván Petrich y Damián Rodríguez Kees. La propuesta busca desarrollar la escucha activa y crítica de músicas actuales y populares en relación con músicas del pasado reciente, mediante herramientas básicas de análisis musical auditivo. Los encuentros serán de 18 a 20 h en el Museo de Arte Contemporáneo UNL. La actividad es libre y gratuita, con inscripción online y cupos limitados.

El viernes 18 de septiembre se desarrollará Tecnologías en democracia, a cargo de Martina Cardozo Beker. La propuesta plantea un recorrido por la historia de la tecnología como herramienta de poder y por sus formas de apropiación a través de los dispositivos móviles. Será de 16 a 19 h en la Sala Cello del Foro Cultural UNL. La actividad es libre y gratuita, con inscripción online y cupos limitados.

Los sábados 19 y 26 de septiembre tendrá lugar el Conversatorio: El ensayo como espacio de pensamiento, con moderación de Antonio Rocha y Juan Martín Berrón y participación de artistas y referentes invitados. En el marco del ciclo Septiembre Baila, el espacio propone el encuentro y la escucha entre artistas de la danza para compartir saberes, experiencias y modos de hacer y construir una reflexión colectiva sobre la danza actual en Santa Fe. Los encuentros serán de 10 a 13 h en la Sala Maggi del Foro Cultural UNL. La actividad es libre y gratuita. Los cupos son limitados y la inscripción es online.

El viernes 25 de septiembre se realizará Cine y mediación cultural. Proyecciones y panel debate sobre experiencias audiovisuales colaborativas, en el marco de la Semana del Cine Santafesino y del PEII “Comunidades y territorios en la Cultura Comunitaria de Santa Fe, un abordaje desde la Mediación Cultural” de la UNL.

La propuesta incluirá la proyección de Fronteras Urbanas, de Iván Imbert; El Titiritero, de Alberto Gieco; y La Clase de Violín, de Matuel Rodríguez, seguida de un panel de debate sobre las experiencias audiovisuales colaborativas. La actividad será de 16.30 a 18 h en la Sala Saer del Foro Cultural UNL y es libre y gratuita.

Una propuesta hacia la XVI Bienal de Arte Joven

Las actividades de Prender la mecha reúnen espacios de formación vinculados con distintas disciplinas y prácticas artísticas y culturales. La programación se desarrolla en el Foro Cultural UNL y el Museo de Arte Contemporáneo UNL, y articula propuestas propias con actividades realizadas en el marco de ciclos y programas de la Universidad.

En agosto, el ciclo comenzó con El cuerpo cómico, a cargo de Yanina Frankel y Catalina Mancini, realizado en el marco de Ríe Litoral. El encuentro se desarrolló el sábado 22 de agosto en la Sala Maggi del Foro Cultural UNL.