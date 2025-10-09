EE.UU. anunció un swap de USD 20.000 millones con Argentina y respaldó el plan económico del gobierno

El Tesoro norteamericano oficializó un acuerdo de intercambio de divisas con el Banco Central argentino y destacó la política fiscal del gobierno de Javier Milei. También ratificó el mantenimiento del esquema de bandas cambiarias.

El Tesoro de los Estados Unidos confirmó este jueves la puesta en marcha de un swap de divisas por USD 20.000 millones con la Argentina, como parte del respaldo financiero comprometido por el gobierno de Donald Trump al presidente Javier Milei .

El anuncio fue realizado por el secretario del Tesoro, Scott Bessent , quien además reconoció que el país atraviesa “un momento de grave iliquidez” y que Washington está dispuesto a actuar con rapidez para estabilizar los mercados .

Bessent recibió a Caputo en Washington: Estados Unidos analiza cómo será el apoyo financiero a Argentina

“Argentina enfrenta un momento de grave iliquidez. La comunidad internacional, incluyendo el FMI, apoya su prudente estrategia fiscal, pero solo Estados Unidos puede actuar con rapidez. Y actuaremos. Para tal efecto, hoy compramos directamente pesos argentinos”, señaló Bessent a través de la red X.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SecScottBessent/status/1976358303098662932&partner=&hide_thread=false The @USTreasury has concluded 4 days of intensive meetings with Minister @LuisCaputoAR and his team in DC. We discussed Argentina’s strong economic fundamentals, including structural changes already underway that will generate significant dollar-denominated exports and foreign… — Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) October 9, 2025

El funcionario detalló que el Tesoro norteamericano ya comenzó a operar en el mercado cambiario a través del Banco Santander, en una señal concreta de apoyo financiero. Sin embargo, aclaró que esta intervención no forma parte del intercambio de monedas, sino de medidas adicionales de respaldo inmediato.

“Hemos finalizado un acuerdo de swap de divisas por 20.000 millones de dólares con el Banco Central de Argentina. El Tesoro de Estados Unidos está preparado, de inmediato, para tomar las medidas excepcionales que sean necesarias para estabilizar los mercados”, agregó.

Scott Bessent anunció que el Tesoro de EE. UU. negocia un swap de 20.000 millones de dólares

Bessent también se refirió al esquema de bandas cambiarias vigente en el país, al que definió como “adecuado para su propósito”. Dijo que mantiene “estrecha coordinación” con el ministro de Economía, Luis Caputo, y que las políticas argentinas “basadas en la disciplina fiscal son sólidas”.

Con este movimiento, Estados Unidos inicia formalmente el salvataje financiero prometido a Milei, en un contexto de fuerte presión cambiaria y necesidad de recomponer reservas internacionales.