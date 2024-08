El 100 por ciento de los autos retenidos el fin de semana en la ciudad fue por alcoholemia positiva

LEER MÁS: Picadas en la Costanera: el municipio prepara una serie de "fuertes controles" con "multas severas"

Se retuvieron un total de 39 vehículos: 18 autos y 21 motos. En los operativos se verificó la documentación de los vehículos y se realizaron test de alcoholemia a los conductores. Según se observó, hubo un alto nivel de consumo de alcohol en los conductores con alta concentración de alcohol en sangre.

Altos índices de alcoholemia positiva

En relación a los datos que arrojaron los controles del fin de semana, el intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, no escondió su preocupación y fue contundente: “Estamos con un número muy alto de alcoholemia positiva en los controles municipales y no vamos a parar hasta que la gente no tome consciencia que realmente no solo ponemos en riesgo nuestra vida, sino también la vida de otro. Hay que tener la responsabilidad de que el que toma no maneje y que el que anda en moto lo haga con casco. Vamos a seguir haciendo los controles que sean necesarios”.

Con respecto al cumplimiento de las leyes de tránsito y exigencias para circular resguardando la seguridad del conductor y de terceros, en las inspecciones se atendió especialmente al uso de casco y edad de las personas que se desplazan en motos.

En los controles del fin de semana en distintos puntos de la ciudad, los 18 autos retenidos fueron por alcoholemia positiva en sus conductores y 21 motos por falta y/o irregularidad en la documentación correspondiente para circular.