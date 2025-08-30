El Aeropuerto de Sauce Viejo registró un aumento del 37% en flujo de pasajeros respecto a julio de 2024

Superó a terminales como Trelew, Neuquén y Resistencia. El Aeropuerto de Rosario registró un incremento del 88% en pasajeros respecto a julio del año anterior.

En un contexto de récord nacional de vuelos y turismo durante las vacaciones de invierno, el Aeropuerto de Sauce Viejo se destacó como el de mayor crecimiento entre los terminales domésticas del país , según datos oficiales de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).

Durante el mes de julio, Sauce Viejo registró un incremento del 37 % en la cantidad de pasajeros respecto al mismo mes del año anterior, lo que lo ubicó al frente del ranking de aeropuertos que operan exclusivamente vuelos de cabotaje. El aumento lo posicionó por encima de terminales como Trelew, Neuquén y Resistencia, reflejando una mejora significativa en la conectividad aérea de la región centro del país .

Aeropuerto de Rosario

Por su parte, Rosario lideró entre los aeropuertos internacionales, con un crecimiento del 88 % en vuelos y pasajeros, superando a plazas consolidadas como Córdoba, Bariloche y Salta. Ambos aeropuertos santafesinos se ubicaron entre los que más crecieron del país en relación al movimiento aéreo registrado durante las vacaciones de invierno.

A nivel nacional, julio cerró con más de 4,4 millones de personas que volaron dentro y fuera del país, según ANAC, lo que representa un aumento del 4 % respecto al récord anterior. Solo en la segunda quincena del mes se movilizaron más de 2,3 millones de pasajeros.

Más vuelos desde el interior

El informe de ANAC también destaca que más de 232.000 pasajeros volaron al exterior sin pasar por Buenos Aires, marcando un crecimiento del 50 % en las conexiones internacionales directas desde el interior. Entre las rutas con mayor crecimiento se encuentran Rosario–Panamá (+58 %), Bariloche–San Pablo (+94 %) y Mendoza–Santiago de Chile (+19 %), lo que confirma una tendencia creciente hacia una mayor federalización del sistema aéreo argentino.