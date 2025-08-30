Uno Santa Fe | Santa Fe | Aeropuerto de Sauce Viejo

El Aeropuerto de Sauce Viejo registró un aumento del 37% en flujo de pasajeros respecto a julio de 2024

Superó a terminales como Trelew, Neuquén y Resistencia. El Aeropuerto de Rosario registró un incremento del 88% en pasajeros respecto a julio del año anterior.

30 de agosto 2025 · 10:33hs
El Aeropuerto de Sauce Viejo registró un aumento del 37% en flujo de pasajeros respecto a julio de 2024

En un contexto de récord nacional de vuelos y turismo durante las vacaciones de invierno, el Aeropuerto de Sauce Viejo se destacó como el de mayor crecimiento entre los terminales domésticas del país, según datos oficiales de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).

Durante el mes de julio, Sauce Viejo registró un incremento del 37 % en la cantidad de pasajeros respecto al mismo mes del año anterior, lo que lo ubicó al frente del ranking de aeropuertos que operan exclusivamente vuelos de cabotaje. El aumento lo posicionó por encima de terminales como Trelew, Neuquén y Resistencia, reflejando una mejora significativa en la conectividad aérea de la región centro del país.

Aeropuerto de Rosario

Por su parte, Rosario lideró entre los aeropuertos internacionales, con un crecimiento del 88 % en vuelos y pasajeros, superando a plazas consolidadas como Córdoba, Bariloche y Salta. Ambos aeropuertos santafesinos se ubicaron entre los que más crecieron del país en relación al movimiento aéreo registrado durante las vacaciones de invierno.

A nivel nacional, julio cerró con más de 4,4 millones de personas que volaron dentro y fuera del país, según ANAC, lo que representa un aumento del 4 % respecto al récord anterior. Solo en la segunda quincena del mes se movilizaron más de 2,3 millones de pasajeros.

Más vuelos desde el interior

El informe de ANAC también destaca que más de 232.000 pasajeros volaron al exterior sin pasar por Buenos Aires, marcando un crecimiento del 50 % en las conexiones internacionales directas desde el interior. Entre las rutas con mayor crecimiento se encuentran Rosario–Panamá (+58 %), Bariloche–San Pablo (+94 %) y Mendoza–Santiago de Chile (+19 %), lo que confirma una tendencia creciente hacia una mayor federalización del sistema aéreo argentino.

Aeropuerto de Sauce Viejo Aeropuerto Sauce Viejo
El Colón batallador que prepara Medrán para jugar ante Defensores de Belgrano

Santa Fe perdió 125 tambos en un año: quedan 3.345 activos en la provincia y crece la preocupación en el sector

Colapinto se enojó con Sainz y Bearman por la clasificación en Países Bajos

El Colón batallador que prepara Medrán para jugar ante Defensores de Belgrano

Santa Fe perdió 125 tambos en un año: quedan 3.345 activos en la provincia y crece la preocupación en el sector

Colapinto se enojó con Sainz y Bearman por la clasificación en Países Bajos

Lo que Colón tiene aún por cobrar además del pase de Forneris a Racing

Argentina perdió con Kazajistán y ahora deberá jugar por el puesto 15 en el Mundial U21

Colapinto no levanta y largará decimosexto en el Gran Premio de Países Bajos de F1

Colapinto se enojó con Sainz y Bearman por la clasificación en Países Bajos

Comienza a entrenar la Preselección Masculina U13 pensando en el Interasociaciones

Hubo acción en el Clausura de damas y el Oficial U21 en caballeros

Scaloni, en la previa a la última fecha FIFA con la Selección: "Estoy viendo menos fútbol"

Murió una mujer de 82 años y su nieto sigue grave tras un voraz incendio en barrio Santa Marta

Robo en el hospital Protomédico: el encargado denunció tres días después "porque no le pareció importante"

Violencia extrema y ajuste de cuentas: incendiaron una vivienda en Bº Villa Hipódromo vinculada a un homicidio

Bravos Muchachitos! llega por primera vez a HUB con un show electroacústico

La Casa Invita: Camilú llega a Santa Fe presentando "Amor de mi herida", su tercer disco

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná