"Tati" Restagno insistió con la reducción del 50% del sueldo de los concejales: "Vamos a discutir los privilegios de la política"

El concejal asumió en su banca este martes y volvió a poner sobre la mesa su propuesta de reducir en un 50% su salario y el de sus pares. Apunta a un ahorro de 500 millones de pesos anuales que sería destinado a un fondo para Discapacidad.

Tras asumir en su banca como concejal de la ciudad de Santa Fe, el referente de "Santa Fe en Común", Gastón “Tati” Restagno , expuso ante la prensa algunas de sus primeras propuestas en el Concejo Municipal que integrará hasta 2029. Entre ellas, destacó la reducción del salario de los ediles y declarar la emergencia de situación de calle.

En detalle, afirmó que apunta a que los concejales santafesinos cobren un 50% menos que su dieta actual, que, según datos compartidos por el flamante edil durante la campaña, era de alrededor de cinco millones de pesos en septiembre. El proyecto también alcanza a funcionarios del Concejo Municipal.

LEER MÁS: Auditorías, reducción de sueldos y pliegos nuevos: los concejales electos marcaron agenda en su primer encuentro con Poletti

En total, el edil de "Santa Fe en Común" aspira a un ahorro de alrededor de 500 millones de pesos anuales, según afirmó en su momento. Ese dinero sería destinado a un fondo de asistencia a personas con discapacidad de la ciudad.

Emergencia de personas en situación de calle

Otra de sus propuestas es declarar la emergencia de situación de calle. Al respecto, Restagno aseguró que hubo un aumento del 45% en la cantidad de personas que atraviesan esa problemática en la ciudad. Además, adelantó que solicitará audiencias públicas sobre diversos temas, entre los que destacó la reforma previsional municipal, “que se votó apuradamente la semana pasada”.

“Vamos a discutir los privilegios de la política, vamos a proponer iniciativas para resolver los problemas estructurales principalmente de los más humildes de nuestra ciudad”, afirmó el concejal de Santa Fe en Común.

A partir de una consulta de la prensa, el edil señaló que está interesado en integrar la Comisión de Planeamiento en el Concejo: “Queremos empezar a planificar la ciudad de Santa Fe. Hoy tenemos 69 barrios que no tienen acceso de forma segura al agua, la luz y las cloacas y en el presupuesto no aparece ninguna obra de infraestructura que le mejore la calidad de vida a esos santafesinos. Tampoco tenemos un proyecto para poder mejorar los servicios públicos y queremos empezar a planificarlo”, cerró.