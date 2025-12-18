Uno Santa Fe | Santa Fe | alquiler

El alquiler se lleva hasta el 40% del ingreso familiar en Santa Fe y presiona cada vez más el presupuesto del hogar

En números concretos, un grupo familiar con ingresos promedio cercanos a los 2,5 millones de pesos destina entre 700 mil y 900 mil pesos mensuales al pago del alquiler

18 de diciembre 2025 · 13:48hs
Un estudio reciente sobre la evolución macroeconómica nacional advierte que la caída de la actividad, la pérdida de empresas, el retroceso del empleo y salarios que no logran recomponer el poder adquisitivo continúan impactando de lleno en Santa Fe. En ese contexto, el mercado inmobiliario aparece como un termómetro clave para medir cómo viven hoy los santafesinos.

Para analizar la situación actual de los alquileres y la compraventa de propiedades, Walter Govone, presidente de la Cámara de Empresas y Corredores Inmobiliarios, describió un escenario más previsible que en años anteriores, aunque atravesado por nuevas dificultades para los hogares.

“Venimos de un año mucho más tranquilo en comparación con los posteriores a la pandemia. La estabilidad inflacionaria y la derogación de la Ley de Alquileres permitieron acordar mejores condiciones entre las partes”, explicó Govone en diálogo con Dame Radio (UNO 106.3)

Según detalló, durante los años de alta inflación y regulaciones rígidas, muchos propietarios retiraron sus inmuebles del mercado de alquiler y optaron por venderlos o invertir en el exterior. La flexibilización introducida en 2024 permitió que muchas de esas viviendas regresaran al mercado, ampliando la oferta disponible.

La ciudad se consolidó como destino para estadías cortas vinculadas a congresos, tratamientos médicos y actividades laborales.

Alquileres: mismo porcentaje del ingreso, menos margen para vivir

Govone señaló que, en términos históricos, el alquiler continúa representando entre el 35% y el 40% de los ingresos familiares, un porcentaje similar al de décadas anteriores. Sin embargo, la diferencia aparece en el resto del presupuesto.

“El problema hoy no es tanto el alquiler, sino que el 60% restante ya no alcanza para cubrir servicios, salud, educación y gastos básicos”, advirtió. El incremento de tarifas, obras sociales y el costo general de vida redujo el margen de las familias, aun cuando el alquiler no haya aumentado de forma desmedida.

En números concretos, un grupo familiar con ingresos promedio cercanos a los 2,5 millones de pesos destina entre 700 mil y 900 mil pesos mensuales al alquiler, incluso fuera del microcentro.

Más estudiantes y auge de los alquileres temporarios

Santa Fe mantiene una alta demanda estudiantil, con universidades que año tras año registran récord de inscriptos provenientes del interior provincial y de otras regiones. En contextos económicos más complejos, se profundiza la convivencia compartida entre estudiantes; cuando hay mayor holgura, las familias pueden afrontar alquileres individuales.

A la vez, los alquileres temporarios crecieron con fuerza. Govone explicó que responden a cuatro factores principales: turismo, eventos, salud y trabajo. La ciudad se consolidó como destino para estadías cortas vinculadas a congresos, tratamientos médicos y actividades laborales.

Compraventa y créditos hipotecarios

El sector de la compraventa mostró una mejora a partir de mayo de 2024, con la reaparición de líneas de crédito hipotecario. “Con un 25% de ahorro previo, hoy muchas personas pueden pagar una cuota similar a un alquiler y acceder a su vivienda”, sostuvo Govone.

No obstante, remarcó que la construcción sigue en niveles bajos y que la falta de financiamiento para obra nueva limita una reactivación más profunda, a pesar del efecto multiplicador que genera en la economía.

“La clave es sostener la estabilidad y tasas de interés accesibles en el tiempo. Las experiencias de recuperación fueron siempre muy cortas en Argentina”, concluyó.

