El arduo trabajo de la asociación que hace 26 años recicla la basura de los santafesinos 

Los integrantes recordaron la importancia de que la gente en su casa separe los residuos en húmedos y secos. La mujer, manifestó: "Si bien vivimos de esto, con el material reciclable le hacemos un bien al ambiente porque eso vuelve al mercado, se reutiliza y se hacen nuevas cosas, ya no sacamos de la madre tierra sino que volvemos a usar lo que tenemos. Por eso el planeta está como está, porque cada vez hay gente que separa menos, cree que esto no tiene una importancia y sí la tiene. Pienso que la gente tampoco separa porque no nos conoce, no sabe qué hay detrás de todo esto".

"También hace falta mucha educación, mucha difusión, como en los ecopuntos. Estos vienen bárbaro en la calidad pero no en la cantidad que necesitamos para vender, los fardos (de plásticos, latas y otros materiales) los tenemos hace casi un mes y no podemos venderlos. Y cada vez que vendemos es cuando ganamos. El camión viene a buscar un acoplado completo, no viene por dos o tres fardos, hay que tener 70 para poder vender", remarcó Ortega.

Por su parte, Ricardo destacó que este es el sostén económico de muchas personas: "Somos 65 familias que trabajamos en dos turnos, de 7 a 13 y de 13 a 18. Estamos recibiendo camiones que vienen los lunes y jueves, eso son los que más necesitamos y nos rinde. Igual trabajás mucho, con mucho peso, se rompen máquinas y no recuperás tanto como tenés que recuperar. Llegan ocho camiones y no sacás mucho, necesitás 12 para poder recuperar algo". "Pero cuanto más tirás, más esfuerzo hacés porque sale más mugre que material reciclable pero también sin eso no recuperaríamos nada", agregó Maricel. Algunas empresas como Chango Más, Macro y Purina entran con sus camiones a la planta para que la asociación pueda reciclar algo de lo que tiran, pero son pocas las que se comprometen con esta tarea. "Pusieron algunos contenedores también en la Peatonal pero no nos resulta", apuntó la integrante.

Desde Dignidad y Vida Sana necesitan que su trabajo se visibilice: "Que se nos muestre, que la gente vea que detrás de todo hay personas, familias que viven de esto. Y más con este calor, es horrible abrir una bolsa de basura y encontrarte con cualquier cosa menos con lo que buscás".

