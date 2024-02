El boleto de colectivos sin subsidios debería costar entre $1.200 o $2.200

En cuanto a la finalidad del encuentro afirmó: "Nosotros realizamos una mesa de trabajo donde presentamos diferentes temas a abordar, inclusive de ser necesario recurrir a la Justicia a través de los actos judiciales necesarios desde la intendencia para defender los derechos ciudadanos".

Entre las medidas que se consensuaron tras el encuentro destacó: "La primera será pedirle a nuestros legisladores que presenten un proyecto de ley por el cual se cumpla con el pacto fiscal vigente desde el año 2017, donde la distribución, aunque sea magra e injusta del 15% que llegaba al interior y el 85% que quedaba en Amba se siga cumpliendo. Paralelamente, presentar un proyecto de ley donde un impuesto que ya pagan los santafesinos, que es el impuesto al combustible, de allí salga un 50% para un sistema vial y el otro 50% distribuido en el transporte".

"También trabajaremos en conjunto para la adecuación de tarifas de manera mancomunada y según la realidad de cada región pero con una brecha lo menos estrecha para mantenernos en un mismo eje", agregó. "Además debemos decir que estamos de acuerdo en dejar de subsidiar a empresarios y pasar a subsidiar la demanda, el boleto, el que lo necesita. Nosotros lo propusimos en la reunión que tuvimos con Mogetta junto a ocho intendentes. Lo que sí creemos es que se debe hacer de forma ordenada y con datos y haciendo una transición de un sistema a otro ya que el cambio abrupto lo único que produce es que no tengan el subsidio ni los empleados ni tampoco la Sube".

Por último agregó: "Estamos en una crisis del transporte desde el lugar que se lo analice y así coincidimos todos los que estábamos reunidos este jueves. Sobre la tarifa en el caso de no tener subsidios, teniendo en cuenta las realidades del país será de entre $1.200 a $2.200, para que se pueda solventar con el boleto. A partir de distintas instancias ese valor se puede bajar, pero sabemos que será un valor que muchos no podrán pagar. Si uno pone un boleto muy caro además no resistirá el servicio, por lo cual buscamos un boleto que el ciudadano pueda cubrir, de eso hablamos con adecuación de tarifas".

