El último informe municipal confirmó que se mantienen 315 personas alojadas en los centros de asistencia. Además, llegaron 26 módulos habitacionales para avanzar con la puesta en funcionamiento del tercer dispositivo en Colastiné Norte.

Río Paraná. Continúa en descenso en la ciudad de Santa Fe, marcando 5,60 metros en el Puerto.

El río Paraná continúa en descenso en la ciudad de Santa Fe y, durante la jornada de este sábado, no se registraron nuevos ingresos a los Centros de Asistencia Integral. De acuerdo con el último informe del Centro de Operaciones de la Municipalidad, la cantidad de personas alojadas se mantiene en 315, entre adultos y menores.

Según los registros de Prefectura Naval Argentina, el río Paraná marcó una altura de 5,60 metros en el Puerto de Santa Fe a las 12 de este domingo 29 de noviembre. En tanto, el río Salado registró 2,71 metros en Recreo.

En los centros de asistencia, 285 personas permanecen alojadas en Alto Verde, de las cuales 172 son mayores y 113 menores. Por su parte, en Colastiné Sur continúan alojadas otras 30 personas: 19 adultos y 11 menores. En total, son 191 mayores y 124 menores.

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Llegaron módulos habitacionales para el tercer centro de evacuados

En paralelo, la Municipalidad avanza con la puesta en funcionamiento del tercer Centro de Asistencia Integral, ubicado en Colastiné Norte. Durante la mañana de este sábado se concretó el traslado y la descarga de unos 26 módulos habitacionales de TECHO.

En ese espacio está previsto instalar alrededor de 40 módulos en una primera etapa, con el objetivo de ampliar la capacidad de alojamiento ante eventuales necesidades derivadas de la emergencia hídrica.

Por otra parte, el Centro de Asistencia Integral Nº 1 de Alto Verde cuenta actualmente con 89 módulos habitacionales: 74 de TECHO y otros 15 plegables. La ampliación de este dispositivo finalizó durante la jornada del viernes.

Continúa la asistencia a las familias afectadas por la crecida

Los operativos de acompañamiento permanecen activos en Alto Verde y Colastiné Sur, con la participación de las áreas municipales de Salud, Educación, el Instituto Municipal de Salud Animal (IMUSA) y el COBEM, además de organizaciones de la sociedad civil y el Gobierno provincial.

A su vez, la Dirección de Acción Social continúa con la asistencia humanitaria a las familias que permanecen en sus viviendas en las zonas afectadas. Durante el operativo del viernes en la Vuelta del Paraguayo se distribuyeron agua, alimentos y otros elementos de primera necesidad, y se realizó un relevamiento de los vecinos que todavía no abandonaron sus hogares.

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Las tareas se desarrollaron con la colaboración de la Cruz Roja, Gendarmería Nacional y los Bomberos Voluntarios de Las Flores. Estos últimos también participan en el monitoreo de la situación hídrica y el apoyo logístico mediante una embarcación del Ministerio de Ambiente de la Provincia.

Refuerzan los trabajos en el sistema de protección hídrica

En paralelo al descenso del río, el municipio mantiene las tareas preventivas y de mantenimiento de las defensas, con ajustes técnicos y regulaciones en los equipos de bombeo y tableros instalados.

Actualmente permanecen activos 35 puntos de operación, entre estaciones de bombeo y compuertas cerradas con equipos de bombeo. Además, en Colastiné Sur y Alto Verde hay motobombas portátiles disponibles para atender situaciones puntuales de acumulación de agua por filtraciones próximas a las defensas.

En ese marco, durante el viernes se instaló y monitoreó uno de estos equipos en Colastiné Sur. También avanzan los preparativos para incorporar cuatro equipos de bombeo preventivos durante la próxima semana: dos en la zona portuaria y otros dos en la Costanera.

Desde el municipio solicitaron a los vecinos circular con precaución en las zonas costeras, respetar las indicaciones del personal que participa de los operativos y evitar transitar por sectores anegados. También recordaron la importancia de no arrojar residuos en calles, canales y desagües.

Ante consultas o situaciones que requieran intervención municipal, se encuentra disponible la línea gratuita de Atención Ciudadana 0800 777 5000.