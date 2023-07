El Centro de Salud de San Agustín no puede atender porque los dejaron sin luz después de un robo

"Estamos a la deriva y a la vuelta de la Comisaría Séptima", aseguraron los profesionales al mismo tiempo que remarcaron: "No se puede atender en estas condiciones y ya estamos cansado de la inseguridad, que los vecinos saben que los autores son la misma gente del barrio".

Por otra parte también mostraron su preocupación por lo sucedido ya que "los más perjudicados son los mismos vecinos que no pueden tener la atención necesaria ante un problema con un niño o un bebé. A eso hay que sumarle que se empiezan a perder los turnos que fueron gestionados en el Cemafé u otros hospitales"

Al centro de salud por día concurre un promedio de 100 personas para poder tener acceso a un profesional como un médico clínico, pediatra, odontólogo, ginecólogo, médicos generalistas, psicólogos, poder acceder a la farmacia o servicio de enfermería.

Por último y al ser consultados sobre si tuvieron respuesta sobre lo sucedido, confirmaron: "Hasta el momento no tuvimos respuesta, no solo de este hecho de inseguridad, sino de ninguno de los que hemos sufrido. Esto es algo que viene sucediendo desde hace rato y nos vemos muy perjudicados tanto en la atención como en el tema vacunas, ya que ahora pueden perder la cadena de frío porque no sabemos desde cuándo no hay luz".

• LEER MÁS: Robo en el microcentro: rompieron el vidrio y desnudaron al maniquí