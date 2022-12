El comercio santafesino cierra una semana con ventas navideñas que "cubrieron las expectativas"

Es que se trata de uno de los meses más esperado por el sector; una fecha clave no solo para intentar cerrar un buen año, sino además para generar una base sólida para afrontar meses con caídas en las ventas, como históricamente lo fueron enero y febrero.

UNO Santa Fe dialogó con referentes de los dos principales corredores comerciales de la ciudad: Peatonal San Martín y Aristóbulo del Valle, desde donde expusieron la disparidad de venta que hubo entre ambos polos.

Por su parte, Jorge Baremberg de Peatonal San Martín, indicó: "El mayor movimiento empezó el lunes de manera incipiente ya después del mundial. De todos modos estaba dentro de las expectativas nuestras lo que se vio y fue creciendo, el 23 fue un buen día de ventas, siendo históricamente un mejor día que el 24".

Sobre esto agregó que "al 24 ya casi todo el mundo compró, quedan muy pocas ventas para hacer el 24 de diciembre, además de que cerramos a las 18 horas, por lo que vamos a tener 3 horas menos de venta con respecto a estos días que estuvimos trabajando hasta las 21 a partir del pasado lunes".

En relación al ticket promedio adquirido por los clientes, Baremberg expuso: "Creo que hay una gran realidad y es que no sabemos si estarán las mismas unidades físicas vendidas que el año pasado. Producto de la inflación los números tienen muchos ceros pero yendo a lo que son unidades físicas vendidas se va a encontrar la realidad de las ventas, el lunes tendremos algunos guarismos de lo que fue el ticket promedio".

Ya durante las fiestas de 2021 se registró una mejora en las ventas del sector luego de dos años complicados con muchos cierres, números en rojo y bajo número de ventas. La recaudación del sector a horas de la llegada de Navidad superó a 2020 en la mayoría de los casos, aunque los comerciantes de los principales polos comerciales de la ciudad manifestaron que las ventas ya llegaron y en algunos casos superaron a los niveles de la prepandemia durante 2019.

Aristóbulo del Valle

Con este panorama y en diálogo con UNO, Georgina Giay de la Asociación Comercial de Aristóbulo del Valle (Acav) indicó que en el lugar "no vienen muy bien las ventas, empezó mayor movimiento el día lunes pero no se da como años anteriores".

"Estuvimos charlando con algunos de los comerciantes y todos coincidíamos en lo mismo, si bien hay movimiento comercial y no podemos decir que no se está vendiendo nada no es de la misma forma que otros años. Este viernes 23 de diciembre realmente se notó mayor presencia de gente en la calle comprando pero a la tarde nos complicó la lluvia, cuando se vio venir el mal tiempo la gente desaparece", continuó la referente de Acav.

"Estamos esperanzados en que al final los números de los últimos días empujen las ventas pero desde ya que no vamos a alcanzar los niveles de ventas de años anteriores ni de cerca", concluyó.