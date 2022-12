El comercio y las empresas expresaron su "total desacuerdo y disconformidad" con el feriado

El titular habló sin tapujos respecto al feriado nacional: "Estamos en total desacuerdo y disconformidad con este tema, sinceramente es un golpe más para el comercio y los prestadores de servicios con un formato sin consulta. Creemos que es viable y que es lindo lo que obtuvo nuestra selección argentina pero no justifica parar un país entero para poder recibirlos. Una vez más este gobierno muestra que no hay consultas, que no tienen el conocimiento de lo que es parar completamente un país".

comercio peatonal compras.jpg

Si bien la provincia de Santa Fe no se adhirió al DNU emitido por Nación, desde Fececo consideraron que se ven perjudicados: "Nos deja a la deriva a toda la parte privada porque si queremos abrir debemos hacer frente a mayores costos y tratar el día como las normativas vigente lo establecen, con un alto costo laboral y con incertidumbre porque no sabemos cómo es esto, cómo está, cómo queda. Lo repudiamos totalmente, no podemos un día a últimas horas de la tarde enterarnos que el feriado está decretado y que tenemos que hacerle frente a mayores costos".

El gobierno nacional oficializó este sábado el pago de una “asignación no remunerativa por única vez” para los trabajadores del sector privado, una medida con la que tampoco está de acuerdo el comercio. "Al bono no le podemos hacer frente, sí queremos que nuestros empleados tengan mayores recursos porque sabemos que cuando mayor cantidad de dinero hay, mayores consumos y mejores ventas. Pero no tenemos nada claro, fue un cartel luminoso que se prendió y se apagó, no tenemos normativa, no sabemos cómo y cuándo hay que pagarlo, cómo recuperamos el 50%", indicó.

peatonal venta consumo navidad.jpg Jose Busiemi

Taborda cuestionó la decisión del gobierno: "Todas estas cosas son la desidias de este gobierno que sinceramente ese metro y veinte de escritorio no le deja ver el territorio. Evidentemente es gente que no está preparada para los cargos y que no tiene ni idea cómo es la parte productiva de un país. Son golpes consecutivos, la producción en realidad es el eje motor de un Estado, con la producción es con lo que se puede salir adelante y no con estos feriados que no tienen sentido".

