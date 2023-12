El conflicto en el transporte interurbano no encuentra salida y no descartan un corte total de los servicios

Confirmó que continúa el "atraso de los fondos tanto de fondos nacionales como de fondos provinciales. Hay un atraso por lo que es la compensación por el boleto educativo gratuito de dos meses, por octubre y noviembre".

En cuanto a los fondos adeudados por Nación, el referente del sector dijo: "La información es que fueron transferidos a la provincia, pero como el gobernador no ha firmado la adenda no se pueden disponer de los mismos. Se trata de un ajuste por mil millones de pesos".

Por otro lado, volvió a plantear: "Solicitamos una actualización tarifaria porque el último aumento desdoblado, que fue en junio y otra parte en septiembre, era en base a la estructurá de costos de marzo. Paso todo este tiempo, con la inflación durante todo este año y las empresas han tenido que absorber una estructura mayor de costos, sin tener ningún tipo de compensación".

Confirmó que "tampoco se ha transferido el subsidio provincial, aún lo esperamos. Hay un panorama sombrío para enfrentar el pago de los haberes de persona".

En declaraciones a la emisora LT10, Solito explicó cómo se podría destrabar el conflicto: "Que provincia ingrese parte de los fondos. Los fondos que están reclamando, con eso se pagaría el haber. A lo largo de estos cuatro años, siempre dije que el servicio es de «subsidios dependiente» y que este panorama se iba a ir agudizando. Lamentablemente no me equivoque y llegamos a este extremo, con la incertidumbre de no saber qué políticas va a adoptar el gobierno nacional entrante en materia de subsidios. Es una actividad que sin subsidios no puede funcionar. Estamos en un escenario caótico que se puede ir profundizando".

Por último, el vicepresidente de Atap advirtió que si gobierno no envía los recursos podría no haber servicio de colectivos interurbanos el fin de semana.