El Conicet Santa Fe se suma al pedido nacional a los senadores para que rechacen la Ley Bases

"Pedimos que se rechace el proyecto de ley o que, si considera que este acto no es conveniente, se modifique el Art. 3 excluyendo a los organismos del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, determinados por la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación N° 25.467", indicaron en la nota.

conicet protesta.jpg Jose Busiemi

El rechazo al artículo 3 de la ley se debe a que este inciso faculta al Poder Ejecutivo Nacional a disponer, en relación con los órganos u organismos de la administración central o descentralizada la modificación o eliminación de las competencias, funciones o responsabilidades dispuestas legalmente cuyo mantenimiento resulte innecesario; y la reorganización, modificación o transformación de su estructura jurídica, centralización, fusión, escisión, disolución total o parcial, o transferencia a las provincias o a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

"Hay artículos específicos y otros que de manera indirecta desafectan y no influyen para el desarrollo del sistema científico tecnológico del país. La ley saca incentivos para todo lo que es el desarrollo de investigación. Se podrán importar productos sin ningún tipo de impuesto y no se los obliga a hacer desarrollo de ciencia y técnica local. Entonces todo va a ser tecnología importada y en la Argentina en ese sentido no le queda ninguna parte del desarrollo", indicó a UNO Santa Fe el director del Conicet Santa Fe, Carlos Piña.

Seguidamente, indicó que aunque el artículo 6 "blinda" al Conicet, no hace lo propio con otros organismos de ciencia y técnica de Estado tales como la Comisión Nacional de Energía Atómica (Cnea); el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta); la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (Anlis) Dr. Carlos Malbrán; y la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (Conae).

"También desarma los fondos fiduciarios, mucho del financiamiento de ciencia y técnica se debe a los fondos fiduciarios. Ahí también tenemos un problema. La Agencia Nacional de Promoción de Ciencia y Tecnología hoy está sub ejecutando un montón de fondos que se nutren de estos fondos fiduciarios, con los que se financia parte de la ciencia y tecnología", agregó.

Piña relevó que actualmente se ha ejecutado solamente el 0,33% del presupuesto de Ciencia y Tecnología, "casi 100 veces menos de lo que debería ser a esta altura, que sería el 33%".

"En ciencia y tecnología, si no tenemos previsibilidad, lo que vamos a terminar logrando es que la gente se vaya y van a conseguir trabajo en otros países, vamos a debilitar y vamos a hipotecar el futuro. Ese desarrollo que pretenden de la ciencia para generar empresas, si no tenemos el trabajo de todos los días de los investigadores haciendo ciencia para conocer la realidad y después poder transformarla en algo quela modifique, no se logra", advirtió sobre lo que podría ocurrir en un futuro.

LEER MÁS: El Conicet Santa Fe advierte una crisis presupuestaria, y denuncia la desvinculación de cuatro empleados

Despidos

Con respecto a la situación de los trabajadores del Conicet Santa Fe, Piña indicó a UNO Santa Fe que en marzo hubo dos despidos pero que posteriormente fueron reintegrados.

En cuanto a los contratos que habían sido prorrogados hasta marzo, fueron extendidos pero sólo por tres meses, hasta el 31 de junio.

"De vuelta también hay falta de previsibilidad. Hay un decreto presidencial que dice que, en toda la administración pública, los contratos no pueden ser tomados por más de tres meses. Y dentro de tres meses, otra vez toda la agonía de la gente en ver si va a poder seguir trabajando o no. Es lamentable", consideró el director del Conicet Santa Fe.