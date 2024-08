El debate sobre los Cuidados Paliativos se instala en Santa Fe: de qué se trata

El Defensor del Pueblo, Jorge Henn, destacó “la importancia de debatir sobre temas tan cruciales como la prolongación artificial de la vida y el empecinamiento de la medicina en prolongar tratamientos sin escuchar o pensar en el sufrimiento del paciente”.

En este contexto, UNO Santa Fe dialogó con la Coordinadora de la Unidad de Dolor y Cuidados Paliativos del Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias de Santa Fe (Cemafe), Romina Benítez.

La especialista sostuvo: "Hoy en día los interlocutores más importantes estamos en sintonía: colegio de médicos, ministerios, defensoría del pueblo y la facultad”.

Qué son los cuidados paliativos

“Los cuidados paliativos son aquellas atenciones que los profesionales interdisciplinarios ponemos en marcha cuando un paciente es diagnosticado con una enfermedad que no se cura y que muchas veces ya la tomamos en la etapa final. Hacemos lo que se denomina control de síntomas para mejorar la calidad de vida”, explicó la médica paliativista.

Además, especificó que “los equipos básicos de cuidados paliativos generalmente tienen un médico y un enfermero” y sostuvo que “se va activando en base al caso”.

“Pueden intervenir la parte de psicología, de kinesiología, los farmacéuticos. Especialistas en rehabilitación, en nutrición, cuando el paciente está en bajo peso, terapia ocupacional y fonoaudiología”, puntualizó Benítez.

Por otro lado, dijo que este tipo de cuidados implican un “acompañamiento al entorno más íntimo, sea familia o amigos”, tanto al atravesar duelos, luego del fallecimiento, como en el tratamiento.

paliativos 2.jpg

Al respecto aclaró: “Los paliativistas atendemos al paciente, pero capacitamos a la familia. Para que esa atención sea más rica y continua, porque nosotros vemos al paciente un ratito y después se vuelve a la casa”.

“Si identificamos que los familiares empiezan a tener algún problema dado por la atención del enfermo le prestamos asistencia en base a lo que necesite”, especificó la especialista.

Adhesión a la ley 27678

En el texto oficial, se establece como objetivos de la misma “desarrollar una estrategia de atención interdisciplinaria centrada en la persona que atienda las necesidades físicas, psíquicas, sociales y espirituales de los pacientes, promover el acceso a las terapias e impulsar la formación profesional, educación continua e investigación en cuidados paliativos”.

La importancia de la adhesión a esta normativa, radica no solo en la intención de otorgarle un marco normativo al trabajo que ya se viene realizando en diferentes centros de salud de la provincia, sino también en la posibilidad de atender a las carencias del sistema de salud.

En relación a esto, la coordinadora de la Unidad de Dolor del Cemafe argumentó: “La idea es que haya cuidados paliativos en todas las localidades de la provincia, aunque sea de lo más básico”.

Benítez enfatizó en la importancia de “capacitar al profesional que hoy en día se está desempeñando en el interior”. Además, marcó la necesidad de ampliar la red de distribución de medicamentos necesarios para los cuidados paliativos.

Según informó la médica, en Santa Fe capital existe el Laboratorio Industrial Farmacéutico (LIF) que provee de todos los analgésicos necesarios a la ciudad. Sin embargo, explicó: “Cuando atendemos pacientes del interior nos encontramos con que las personas cortan el tratamiento porque a su localidad no llega. Eso es una política pendiente, asegurarnos que el paciente acceda a su medicación viva donde viva”.

Benítez aseguró que la medicación no puede pensarse si no es en relación a la “capacitación continua”. En este sentido, sostuvo: “Si el médico del interior no sabe recetar un opioide, no sabe el manejo de la morfina, no hay quien lo recete aunque el medicamento esté en la farmacia”.

La situación actual en la provincia

Según comentó Benítez, en la ciudad de Santa Fe, aparte de la Unidad de Dolor y Cuidados Paliativos que funciona en el Cemafe, solo cuentan con profesionales paliativistas ya formados el ex Iturraspe, el Sanatorio Santa Fe y el San Gerónimo. También funciona un equipo en el Hospital Protomédico Manuel Rodríguez, en Recreo.

Por otro lado, respecto al interior de la provincia, especificó que “hay una concurrencia a Sanatorio Parque (Rosario), que es el único centro formador hoy en día”. Además, agregó que “había un hospital que era el Eva Perón (en Granadero Baigorria), que tenía su residencia, pero que cerró previo a la pandemia y después no se abrió más”.

“Si hay que dar cumplimiento a la ley en todos los nosocomios debería haber un paliativista, sea médicos, sea enfermeros, sea asistente social, como para cubrir la tensión básica y mínima”, aseguró.

“Ahora lo que se está trabajando y queda pendiente es la firma de un convenio con la Facultad de Ciencias Médicas de la UNL, el Colegio de Médicos de Primera Circunscripción y el Ministerio de Salud, para abrir un curso de posgrado teórico práctico para que los profesionales se puedan formar”, informó Benítez.

Por otro lado, la especialista comunicó que el próximo lunes 12 el Colegio de Médicos brindará un Webinario gratuito por zoom al que puede conectarse cualquier especialista de la salud del interior de la provincia. Especificó que el objetivo de la charla es “tocar el tema de la titulación, –la subida de dosis– el manejo, la rotación y qué hacer cuando una droga no funciona, cómo hacer para cambiarla”.