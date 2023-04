El dengue llegó a 45 muertes y 65 mil contagios, pero comenzó a "amesetarse"

Con "récords históricos" de dengue y chikunguña advierten que no se registran todos los casos

El mapa de casos en las principales provincias afectadas es el siguiente: Tucumán, 17.578; Santa Fe, con 13.647; Santiago del Estero, 7.765; Salta, 6.217; provincia de Buenos aires, 5.859; Ciudad de Buenos Aires, 5.492; Córdoba, 4.500; Jujuy, 2.797; Chaco, 1.226; Corrientes, 528; Catamarca, 500. La particularidad de la epidemia de este año es el predominio del serotipo 2 de la enfermedad, que suele producir cuadros más graves. Además, en aquellos que previamente se hayan infectado con el serotipo 1 también puede derivar en una enfermedad más agresiva.

El gobierno de Santa Fe anunció que esta semana se registraron 2.842 nuevos casos de dengue en el territorio provincial, por lo que solicitó a la población seguir cumpliendo con las recomendaciones sanitarias “y no relajarse con los primeros fríos”. Según el secretario de Salud Provincial, Jorge Prieto contó que en la semana se registraron 2.842 nuevos casos, por lo que la cifra total asciende a 13.647 en la provincia. “Hemos incrementado 30 casos de chikungunya, con un alto dominio, por supuesto, en el departamento General Obligado, donde supera enormemente el 80% de estos casos. Y en lo que hace a chikungunya, en la zona sur de Rosario, con 93 casos, de los cuales 87 corresponden al casco urbano, 14 casos tenemos aquí en la ciudad de Santa Fe, dos en el departamento San Martín y uno en San Lorenzo”, detalló.

Prieto se mostró optimista para las próximas semanas, pero solicitó a la población no relajarse con la baja de las temperaturas. “Va a comenzar a aplanarse la curva con los primeros fríos, pero esta es la etapa fundamental en la contención”, aseguró. Recomendó evitar los criaderos y el arraigo que queda en cualquier superficie adherida del huevo para que, durante los primeros calores, no se vuelva a tener un "brote agudo". Por su parte, el subsecretario de Promoción de la Salud, Sebastián Torres, dijo: "No hemos llegado todavía al pico de casos en Santa Fe".

