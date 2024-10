El drama del dueño de una galería de la peatonal santafesina: amenazas, drogas e irregularidades

En ese sentido, se manifestó muy crítico del área de control municipal: “Nos dicen que nos van a dar una solución pero no hacen nada. El local no tiene habilitación y no se lo clausuran”.

Tensión en la galería comercial

En cuanto a la relación con los ocupantes del local comercial, los problemas del empresario "son múltiples". Según manifestó en la denuncia inicial, el inquilino masculino lo amenazó con darle “un puntazo”. Además, continuó explicando, "como la persona que atiende el local es una mujer no le puedo decir nada porque me amenazó que me va a denunciar por acoso". La situación es grave y encima siguen vendiendo drogas”, resaltó.

Entre otros inconvenientes, el propietario de la galería comercial sostuvo que “las chicas empleadas de los otros locales no pueden ir al baño". "Tuve que poner un seguridad porque se ponen agresivos, tiran las cosas. Es tremenda la situación que se está viviendo”, sentenció Carlos Medone.

Finalmente, aseguró que las propietarias del local comercial “tampoco hacen nada. Esto es insostenible. Se me viene abajo la galería”.

Respecto a la venta de estupefacientes, el locatario aseguró que “todos sabíamos los que pasaba y lo denuncié". "Cuando me amenazaron, vino un patrullero y encontraron droga en el local y en el baño. Hasta hallaron una lista de compradores de droga”, finalizó.