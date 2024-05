El drama de la falta de iluminación en la Ruta Nacional 168: otra vez apedrearon colectivos y camiones

Martes nublado en la ciudad de Santa Fe pero no tan frío

colectivo apedreado.jpg El colectivo de la empresa Ersa que fue atacado a piedrazos por desconocidos. gentileza

Una de las pasajeras fue quien avisó de lo sucedido al 911 y además precisó que tres personas que caminaban por la banquina habrían sido quienes arrojaron las piedras.

Más tarde, un camionero que circulaba por el lugar también dio aviso al 911 sobre un ataque que sufrió por parte de desconocidos que también le arrojaron una piedra que impactó en el parabrisas.

En la zona donde se produjeron las agresiones falta iluminación desde hace varios meses, una constante en varios puntos del trayecto del corredor nacional.

Poca iluminación, "una boca de lobo"

Un chofer de más de 30 años de oficio, que trabaja para la empresa Fluviales, manifestó en diálogo con UNO 106.3: "Este tipo de ataque lo padecemos desde hace mucho tiempo. En mi caso particular este tipo de hechos lo he sufrido en varias oportunidades. En la tarde del lunes, por ejemplo, dos coches de la empresa Fluviales sufrieron los ataques con la rotura de vidrios, y un tercero recibió el impacto pero no le provocó daños".

"Esto sucede a la altura de la zona de La Guardia, que está muy oscura, es una constante. De un tiempo a esta parte desde la zona de El Pozo hasta La Guardia, incluida la facultad, está sin iluminación. Hay algo de luz en el ingreso al hipermercado, pero nada más que eso", detalló.

bajada distéfano ruta 168 sin luz.jpg La zona de la Bajada Distéfano sobre la ruta 168, el lugar en donde choferes de colectivos denuncias recibir piedrazos de manera constante UNO Santa Fe

Lo que también comenzó a circular y viralizarse a través de WhatsApp es una serie de recomendaciones a los usuarios de estos servicios para no padecer inconvenientes ante estos ataques: cerrar las ventanillas con las cortinas así como no apoyarse en el vidrio, por si explota el cristal luego de un impacto.

Por último el trabajador remarcó: "No solo la iluminación, sino la presencia de agentes policiales en la zona sería necesaria, principalmente para tener mayor seguridad".

