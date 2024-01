Otro de los accesos a Santa Fe a oscuras: así luce gran parte de la Circunvalación Oeste

Circunvalación Oeste totalmente a oscuras.

Actualmente el tramo que abarca entre el intercambiador con autopista Rosario - Santa Fe y el intercambiador con el puente Carretero se encuentra plenamente a oscuras, sin ninguna luz funcionando en el lugar.

A su vez, los usuarios se manifestaron sobre el estado "deplorable" de la calzada en dicho tramo de la Circunvalación: "Entre que no está iluminado y los desniveles que hay es un peligro circular de noche por ahí", enfatizaron.

Durante 2022 se realizó la obra de iluminación led en la Circunvalación Oeste de Santa Fe en el tramo comprendido entre la autopista Rosario - Santa Fe y el "Camino Mauro" de la ciudad de Recreo, lo que en un principio correspondía solo a una primera etapa que planteaba iluminar el corredor a la vera de la ciudad.

La etapa II, que correspondía a la iluminación del tramo que abarca entre autopista Rosario - Santa Fe y puente Carretero, fue licitada en noviembre de 2022 con un presupuesto oficial de $1.400 millones, con plazo de ejecución estimado en 10 meses. En ese momento esta etapa se encontraba en proceso de adjudicación en análisis de la comisión evaluadora de Vialidad Provincial, aunque a comienzos de 2024 no hubo mayores novedades.

circunvalacion oeste noche sin luces.jpg Captura de un usuario circulando por Circunvalación Oeste de noche, entre autopista Santa Fe - Rosario y puente Carretero.

Estas obras se encuadraron en su momento dentro del convenio celebrado entre Nación y provincia a mediados de 2022 por $10.000 millones para mejorar en diversos tramos la iluminación y la calzada de la Circunvalación Oeste y de la Avenida Constitución Nacional.

La idea original era reemplazar el sistema existente de sodio de alta presión con columnas precarias por nuevas lámparas led de 250 vatios, además de retirar las torres en riesgo de colapso por corrosión. Además, se contemplaba iluminar el sitio del monumento a la Constitución Nacional y su museo.

Inseguridad en Circunvalación Oeste

En abril de 2023, un docente sanjustino que viaja regularmente a Santo Tomé fue víctima de un brutal asalto en Circunvalación Oeste. Emprendiendo el regreso a San Justo, en inmediaciones de Circunvalación Oeste y Teniente Loza, paró unos segundos en busca de su teléfono para ver si no se le había caído entre los asientos.

Embed SANTA FE | "Matalo, matalo, matalo": el crudo relato de un automovilista en la Circunvalación Oeste https://t.co/voTjdMe6kY — UNO Santa Fe (@unosantafe) April 14, 2023

"Miré de mi lado, me bajé para revisar en el asiento del acompañante, cuando de repente me pegaron un palazo en la cabeza y ahí empezó la odisea. Dos menores aparecieron y lo primero que me pidieron fue el celular, algo que no tenía, es más después corroboré que lo había dejado en Santo Tomé. Entonces les dije «tomá el auto, tomá la plata, todo lo que tengo» y me fui caminando, así me dejaban tranquilo pensé", narró.

En mayo de 2023, oficiales de la Policía de Seguridad Vial que realizaban patrullajes por Circunvalación Oeste a la altura del barrio Las Lomas pudieron observar a un grupo de muchachos que tiraban piedrazos con gomeras a los vehículos en tránsito. Lograron aprehender a siete de los agresores, cuatro menores y tres mayores, secuestrándole las gomeras y conduciéndolos a la Subcomisaría 12ª del barrio Los Troncos.