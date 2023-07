El dueño de un drugstore ya no sabe qué medida tomar contra la inseguridad

Este miércoles a las siete de la mañana y cuando Marcos, el dueño del drugstore ubicado en Francia y Obispo Gelabert, se disponía a comenzar la jornada laboral, un grupo de jóvenes que esperaban el colectivo le avisaron que el vidrio del comercio estaba roto. "Solamente forzaron un candado y rompieron el vidrio. Fue un hecho de vandalismo e intento de robo ya que no pudieron entrar porque está puesta la reja", manifestó sobre lo sucedido a los periodistas que se llegaron al lugar.

En una postura como resignada y al ser consultado si van a tomar algún otro tipo de medida de protección, el joven comerciante comentó: "Tenemos cámaras, rejas, alarma, no nos queda más que dormir acá y esperar a ver qué pasa. Pero de verdad, más allá de la broma, no sabemos más qué hacer, porque no es solo con los comercios, pasa con los autos que quedan estacionados en la calle, las ventanas de casas o las puertas. Pasa muy seguido en el barrio".

Cabe remarcar que el comercio había sufrido otro hecho de vandalismo, pero con un daño mayor, hace dos semanas cuando ladrones le rompieron una de las vidrieras. "Con este último hecho, es el décimo que nos pasa en un mes", cerró Marcos.

