El economista Emmanuel Álvarez Agis sobre el fuerte ajuste: "El gobierno está siendo muy inequitativo"

—Este ajuste que estamos viviendo de la mano de la nueva gestión nacional que ya cumple medio año, ¿es suficiente? Y sobre todo, ¿es sostenible?

—Yo creo que sobre todo es injusto. Porque me parece que uno puede entender que a veces la economía entra en situaciones donde no es posible seguir gastando, y uno se tiene que ajustar, eso suele pasar en economías como la Argentina (por ejemplo como nos pasó el año pasado cuando tuvimos una sequía). Pero en ese contexto me parece que parte de la pericia de la política económica recae en repartir equitativamente ese ajuste, no solo por una cuestión tal vez moral o ética, sino porque también es lo mejor desde el punto de vista de la estrategia económica. Y hoy estamos viendo que se le reducen los haberes a los jubilados y al mismo tiempo se hace un blanqueo para impuestos a los bienes personales. Increíblemente hoy mismo la vocera del Fondo Monetario Internacional le recordó al gobierno que tenía que tratar de que el ajuste fuera lo más equitativo posible. Así que hoy, al margen de la cuantía del ajuste, a mí me preocupa mucho cómo se reparte la carga. Creo que en esa repartida el gobierno está siendo muy inequitativo.

Vamos a tardar mucho tiempo en ver una recuperación si el gobierno no cambia la política económica Vamos a tardar mucho tiempo en ver una recuperación si el gobierno no cambia la política económica

—Cuando Milei dice que va a vetar un posible aumento a los jubilados, ¿está admitiendo públicamente que el costo del ajuste lo están pagando las jubilaciones?

—Hemos tenido vetos en el pasado y en particular vetos referentes a las jubilaciones. Ahora, me parece muy distinto vetar jubilaciones en un contexto de mejora en el poder adquisitivo de los jubilados que vetar jubilaciones en un contexto de caída del poder adquisitivo de los jubilados, que no veíamos algo así desde 2001 en materia de cómo se afectó el bolsillo del jubilado. A mí igual me parece que, tanto la media sanción de la ley como el veto, son señales de la inmadurez de nuestra política, que no encuentra un acuerdo nacional respecto de cómo ajustarse el cinturón. La sociedad votó a alguien que propuso que nos ajustáramos el cinturón y eso hay que aceptarlo porque así es la democracia. Ahora, es cierto que el Presidente propuso que el que se iba a ajustar el cinturón era la casta y los jubilados no son la casta. Entonces me parece que en ese sentido el Presidente tendría que tener la suficiente apertura como para discutir con la política, que al final es la que nos representa a todos, de qué manera repartir ese ajuste.

Es un contexto de una recesión económica como hacía muchos años que no veíamos Es un contexto de una recesión económica como hacía muchos años que no veíamos

—Se hablaba de la recuperación en V, luego en U, ¿qué letra se le puede poner a la recuperación económica? ¿Y cuánto falta?

—Yo no le quisiera poner letra, le quisiera poner tiempo y me parece que vamos a tardar mucho tiempo en ver una recuperación si el gobierno no cambia la política económica. En vez de hacer dibujitos en un papel, me parece que el Gobierno tiene que ocuparse de tratar de dar un horizonte en materia de programas económicos y en materia de recuperación económica. Ese horizonte hoy no está.

Economía y recesión

En otro pasaje, Álvarez Agis observó: "Es un contexto de una recesión económica como hacía muchos años que no veíamos y la idea es por lo menos tratar de entender hasta dónde llega, cuán profunda es esa recesión".

"También tener una mirada un poquito de mediano plazo, porque es obvio que el gobierno entrante tiene un programa económico muy distinto a lo que vimos en el pasado, y hoy un poco el trabajo es también aclarar cómo funciona ese modelo", dijo antes de subir al escenario.

"Ya es la tercera vez que estoy en Santa Fe en este contexto. No recuerdo un coloquio tranquilo con una situación macroeconómica tranquila", manifestó entre risas, señalando: "Lo cierto es que algunas han estado atravesadas por suba de inflación, otras por suba de dólar, nunca nos pasó un coloquio con inflación, suba de dólar y recesión, así que debe ser el más difícil hasta ahora".