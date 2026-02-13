Viernes con múltiples cortes y desvíos de colectivos en la ciudad: todas las zonas afectadas

Habrá interrupciones y cambios en recorridos en el microcentro, avenidas principales y zonas cercanas al estadio del Club Atlético Unión

Trabajos de bacheo en la ciudad de Santa Fe

La Municipalidad informó que este viernes 13 de febrero habrá cortes de tránsito , reducciones de calzada y desvíos de colectivos en distintos puntos de la ciudad de Santa Fe , debido a trabajos de bacheo , obras programadas y el operativo de seguridad por el partido de Club Atlético Unión.

Las interrupciones impactarán tanto en el microcentro como en barrios y avenidas clave, por lo que se recomienda a conductores y usuarios del transporte público planificar con anticipación sus traslados.

Cortes de tránsito programados

Estos son los cortes vigentes para este viernes:

Saavedra entre Bv. Pellegrini y Obispo Gelabert (por 10 días).

entre Bv. Pellegrini y Obispo Gelabert (por 10 días). 9 de Julio entre Mendoza y 1era Junta (por 2 días).

entre Mendoza y 1era Junta (por 2 días). Gob. Crespo entre San Jerónimo y 25 de Mayo (por 12 días).

entre San Jerónimo y 25 de Mayo (por 12 días). Tucumán entre 9 de Julio y 25 de Mayo (de 7 a 18).

entre 9 de Julio y 25 de Mayo (de 7 a 18). Bulevar Pellegrini entre Rivadavia y 25 de Mayo (de 7 a 18).

entre Rivadavia y 25 de Mayo (de 7 a 18). Junín entre Rivadavia y 25 de Mayo (de 7 a 18).

entre Rivadavia y 25 de Mayo (de 7 a 18). Pasaje Vigna entre Marcial Candioti y Necochea (por 11 días).

Reducción de calzada en Alto Verde

Además, comenzaron trabajos de bacheo integral en Demetrio Gómez, en el ingreso a Alto Verde, con circulación alternada. Desde el municipio solicitaron transitar con precaución por la zona.

Desvíos de colectivos por obras

Zona 9 de Julio y 1era Junta

(Corte en 9 de Julio y Mendoza)

Líneas 1, 4 y 5 (vuelta) : desvío por 4 de Enero – Tucumán – 9 de Julio.

: desvío por 4 de Enero – Tucumán – 9 de Julio. Línea 2 (ida) : 4 de Enero – Tucumán – 9 de Julio.

: 4 de Enero – Tucumán – 9 de Julio. Línea 18 (vuelta) : Mendoza – San Jerónimo – Salta – 4 de Enero – Tucumán – 9 de Julio.

: Mendoza – San Jerónimo – Salta – 4 de Enero – Tucumán – 9 de Julio. Línea 16 (ida): modifica recorrido habitual por Bv. Pellegrini – Urquiza – Obispo Gelabert.

Tucumán entre 25 de Mayo y Rivadavia

(Sujeto a condiciones climáticas)

Línea 2 (ida): 25 de Mayo – Irigoyen Freyre – San Jerónimo – Salta – 1º de Mayo – Moreno.

Bv. Pellegrini entre Rivadavia y 25 de Mayo (7 a 18)

Línea 16 (ida): Bulevar Gálvez – Pedro Vittori – Mariano Comas – Aristóbulo del Valle – bulevar Pellegrini.

Gorostiaga y Alvear

Línea 8 (vuelta) : Alvear – Llerena – Necochea – Ricardo Aldao.

: Alvear – Llerena – Necochea – Ricardo Aldao. Línea 9 (vuelta): Llerena – Marcial Candioti.

Aristóbulo del Valle entre Galicia y Zeballos

Línea 11 (vuelta): Av. Aristóbulo del Valle – Castelli – República de Siria – Hernandarias – San Martín – Estanislao Zeballos.

Boneo y 1° de Mayo

Línea 11 (ida): mantiene recorrido habitual por Obispo Boneo – Urquiza – Castelli.

Laureano Maradona entre Guillermo Estévez Boero y 1er acceso RN 168

Líneas 2 (vuelta) y 9 (ida): desvío por Dr. Esteban Laureano Maradona – Luis Jiménez de Asúa – Alejandro Greca – Guillermo Estévez Boero – L. F. Leloir – Luis Jiménez de Asúa – Dr. Esteban Laureano Maradona.

Desvíos por partido en Unión

Desde las 19.45 horas, y en el marco del operativo de seguridad por el encuentro que se disputará a las 22.15 en el estadio del Club Atlético Unión, se implementarán desvíos en varias líneas de colectivos.

Las modificaciones alcanzan a las líneas 3, 5, 9, 13, 14 y 16, tanto en sus recorridos de ida como de vuelta, principalmente en las zonas de avenida López y Planes, Iturraspe, San Jerónimo, Presidente Perón y avenida Gobernador Freyre.