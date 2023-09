El fiscal federal Walter Rodríguez hizo una nueva imputación contra Benavidez por adulterar de 39 tarjetas de débito

La investigación por tres delitos que lleva adelante el fiscal federal N° 2 de Santa Fe, Walter Alberto Rodríguez, contra Ángel Yamil Benavidez de 40 años (por defraudación, lavado de activos e intermediación financiera no autorizada) sumó un nuevo capítulo este martes.

Ahora, el fiscal Rodríguez imputó a Benavidez por la adulteración de 39 tarjetas de débito, perfectamente homologadas en la legislación argentina. Los plásticos fueron solicitados con las fotocopias de los DNI de personas de sectores sociales vulnerables.

En el marco de una serie de entrevistas que la fiscalía mantuvo con algunos de los 39 damnificados, se desprende la forma en la que el imputado accedía a la documentación personal para luego iniciar el trámite ante el banco y tramites los plásticos.

"Ahora que hago memoria, en los meses de junio o de julio, anduvieron cuatro personas desconocidas por el barrio en un auto azul, con el objeto de que nosotros les prestemos el documento para sacarle una foto y nos daban 600 pesos a cambio. A mí me pareció raro que nos den plata así porque así, pero como andaba necesitado, acepté. Esta gente eran punteros políticos, pero no sé de qué partido, no tenían ninguna propaganda, y solo te daban plata si les permitías sacar una foto del documento. Ellos decían que era una ayuda para nosotros, pero cumpliendo con esa condición", reveló uno de los testimonios.

Allanamientos y prisión preventiva

El 13 de septiembre (al otro día del hallazgo del dinero y de la aprehensión del principal imputado de los delitos) fueron realizados siete allanamientos en las ciudades de Santa Fe y Esperanza. En dichas diligencias, nuevamente fue secuestrado dinero en efectivo como documentación que podría contar con la envergadura para convertirse en elementos probatorios incriminantes de los delitos investigados.

También fue realizada la indagatoria ante el juez federal Cuello Murúa, y luego la confirmación de la prisión preventiva, debido a la justicia federal que podrían darse las dos causales por las que se dicta la preventiva: la voluntad de fuga del procesado Benavidez o por el entorpecimiento en la investigación que podría realizar al recuperar su libertad.