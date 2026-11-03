Ataques de perros: qué consecuencias legales pueden afrontar los dueños y la tragedia de Córdoba que podría marcar un precedente judicial

Tras los dos ataques de perros pitbull que dejaron tres personas hospitalizadas en Santa Fe, un abogado explicó cómo deben actuar las víctimas, qué responsabilidad tienen los dueños y cuáles son las consecuencias legales.

Los dos ataques de perros ocurridos en Santa Fe en las últimas horas, que dejaron tres personas hospitalizadas, volvieron a poner en discusión la responsabilidad de los propietarios de animales y las consecuencias legales que pueden afrontar ante este tipo de hechos.

El primero de los episodios tuvo como víctima a un nene de 9 años que fue atacado por un pitbull en la Costanera Oeste. El segundo ocurrió en barrio Sur, donde un perro de la familia atacó a varios integrantes y provocó heridas de consideración.

Alarmante seguidilla en Santa Fe: dos ataques de perros pitbull en 24 horas dejaron tres personas hospitalizadas

En ese contexto, el abogado penalista Martín Durando, quien intervino en causas relacionadas con ataques de perros, explicó cuál es el marco legal vigente y qué deben hacer las personas que sufren este tipo de situaciones.

“Lo que yo recomendaría es inmediatamente efectuar la denuncia en la Policía”, sostuvo el profesional. En caso de que el ataque ocurra en la vía pública, aconsejó comunicarse con los teléfonos de emergencia y dar aviso a los agentes policiales que se encuentren en el lugar.

Qué responsabilidad tienen los dueños de los perros

Durando explicó que la legislación civil establece la responsabilidad de los propietarios, guardianes y tenedores de animales, quienes deben garantizar su custodia y cuidado.

Sin embargo, advirtió que las consecuencias pueden trascender el ámbito civil cuando se producen hechos graves.

“Después esas responsabilidades, incluso cuando hay hechos graves, pueden trascender al ámbito penal”, señaló en declaraciones Telefé Santa Fe.

En ese sentido, mencionó un caso reciente ocurrido en Córdoba, donde un hombre fue condenado a ocho años de prisión por la muerte de una adolescente de 15 años que fue atacada por perros de gran porte, de raza Dogo Argentino.

Lo novedoso de ese antecedente es que la condena fue por homicidio doloso, con dolo eventual, y no por homicidio culposo.

El abogado remarcó que esa calificación legal implica una pena más grave y de cumplimiento efectivo. “En ese caso fue una pena de ocho años, por lo tanto es de cumplimiento efectivo”, explicó.

Qué dice la ordenanza de Santa Fe sobre los perros en la vía pública

En la ciudad de Santa Fe existe una ordenanza municipal que regula la circulación de animales en espacios públicos.

Según explicó Durando, la normativa establece que los perros de 15 kilos o más deben circular obligatoriamente con bozal y correa resistente.

Además, señaló que los animales no pueden permanecer sueltos en plazas ni en lugares recreativos.

El abogado también hizo referencia al Código de Faltas provincial, que contempla la responsabilidad de los dueños y guardianes de los perros, aunque de manera más general.

“Lo más específico es esta ordenanza municipal, que considero que debe ser cumplida y que hay que apelar a la responsabilidad de los ciudadanos”, sostuvo.

El incumplimiento de la normativa municipal puede derivar en una falta que debe ser juzgada por los organismos competentes del municipio. Además, puede tener consecuencias dentro de un proceso legal relacionado con un ataque.

El antecedente de Diego Román en Recreo

Durando también recordó un caso ocurrido en Recreo, en el que una jauría de perros provocó la muerte de Diego Román.

Según indicó, hubo condenas por homicidio culposo, aunque aclaró que, hasta donde conoce, todavía no existe una condena firme.

El abogado señaló que en ese caso se pudo determinar la responsabilidad de los dueños o encargados de la custodia de los animales.

Para Durando, los antecedentes judiciales y las normas vigentes muestran que los propietarios pueden afrontar consecuencias legales por los ataques de sus perros. No obstante, insistió en la importancia de la responsabilidad ciudadana y del cumplimiento de las disposiciones que regulan la tenencia y circulación de animales.

En cuanto a las víctimas, reiteró que la recomendación es realizar la denuncia policial y, cuando se trate de menores de edad, que sean sus familiares quienes la efectúen para que los hechos puedan ser investigados.