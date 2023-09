El fuerte cruce entre Maximiliano Pullaro y Marcelo Lewandowski con carteles y acusaciones

En ese marco el candidato Lewandowski dio a conocer tres carteles diferentes, con muchos números, aunque en el segundo mostró el reverso del cartel en vez del lado correcto, hasta que se dio cuenta de su fallido y lo dio vuelta. De todos modos, no se vio nada comprometedor, ya que allí figuraban los apuntes para el candidato de lo que se podía observar en el frente del cartel. Finalmente, leyó una conversación de “el comisario Rodríguez con Pullaro”.

El referente de Juntos Avancemos mostró un titular sobre el hallazgo de un celular en una celda, sobre el cual declaró: “Pullaro minimizó que hay desde mucho antes instancias de delito desde las cárceles”. Fue luego de esto que Lewandowski desplegó el cartel, con números sobre la cantidad de robos, en comparación entre los años 2019 y 2022, y se pudo ver la imagen de un texto escrito con fibrón en vez de la impresión y declaró: “Robos según el MPA: 51.554, los cuatro años donde aumentó (contra 37.679 de 2022)”.

El candidato del gobierno provincial a continuación mostró un cartel con los números de homicidios durante el gobierno de Maximiliano Pullaro como ministro, y aseveró: “Son similares a los que tiene hoy la provincia de Santa Fe. Claramente no hubo una gestión buena”.

Pullaro respondió directamente: “Marcelo: andás comparando los momentos de la pandemia con los que no hubo pandemia. Los invito a todos a mirar para adelante. Los problemas que tenemos en seguridad pública no son del pasado”.

Fue allí que desplegó su cartel diciendo: “El único momento en que bajó el delito y la violencia en Santa Fe de manera considerable. Fue entre el 2015 y el 2019”.

Lewandowski finalizó su último minuto leyendo una conversación que aseveró fue realizada por Pullaro con un comisario: “Hoy está la lista de los habilitados para rendir el concurso. ¿Sabés quién va a ser el presidente del jurado? Yo. Te vamos a dar las preguntas, como en la escuela. Así es como se arreglaban los ascensos en la policía. Esto no es un cuentito, no es ficción. Esto es real. Así no se maneja la provincia de Santa Fe”. Luego el candidato del gobernador Perotti hizo un bollo con el papel y lo tiró a un costado.