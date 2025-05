El Gobierno de Córdoba desmintió supuestas multas por tomar mate al conducir: qué pasa en Santa Fe

“Hay medidas de seguridad que son obligatorias, como lo son cinturón de seguridad, luces bajas encendidas, el matafuego sin vencer, balizas triangulares. Son todas medidas de seguridad que si no se tienen están sujetas a ser punibles con actas de infracción”, afirmó.

En cambio, otras prácticas, como tomar mate, no están prohibidas por ley, aunque se desalientan desde el punto de vista de la seguridad: “Hay otras cosas que no se recomiendan, como por ejemplo tomar mate o comer mientras se maneja, discutir adentro del auto, música muy elevada, distraerse, etc. No son punibles con multas”.

Fake news en Córdoba y Mendoza

Las fake news que circularon esta semana indicaban que Mendoza consideraba tomar mate mientras se conduce como "una falta grave", con una sanción de 1000 unidades fijas equivalentes a $420.000 (según el valor vigente de $420 de la unidad fija) esa conducta.

Desde el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Córdoba, informamos que no se ha dispuesto de ninguna medida relativa al consumo o presencia de la popular infusión "mate" como causal de infracción al volante.



En el caso de Córdoba había trascendido que tomar mate mientras se conduce era considerado como “manejo inseguro”, una categoría en la que también incluye fumar, con una supuesta multa de 20 unidades fijas, equivalentes a $24.000, dado que cada unidad fija tiene un valor de $1200.

Uso del celular

El funcionario santafesino también aclaró que los agentes pueden hacer observaciones preventivas, pero que esto no implica una infracción. “Si alguien lo para en una ruta y ve que está discutiendo con su pareja no se le va a hacer un acta de infracción, pero le van a decir que no discuta porque se puede distraer y puede provocar un siniestro”, explicó.

Respecto al uso del celular, Torres indicó que “se recomienda no utilizar el celular. Hay algunos lugares donde sí está estipulado la multa en ordenanzas”, marcando nuevamente la diferencia entre sugerencias y normativa efectiva.