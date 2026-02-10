Se restablece el diálogo entre el Gobierno provincial y policías en busca de un acuerdo

El abogado de los efectivos, Gabriel Sarla, se reunirá con autoridades provinciales para destrabar el conflicto

Integrantes de la Policía de Santa Fe iniciaron una protesta el martes 10 de febrero de 2026 con patrulleros apostados frente a la Jefatura de la Unidad Regional II.

Luego de horas de tensión y protestas, se restablecerá el canal de diálogo entre el Gobierno provincial y un sector de la Policía de Santa Fe. A las 15 está prevista una reunión entre autoridades provinciales y el abogado Gabriel Sarla , representante de los efectivos que impulsan el reclamo, en un intento por destrabar el conflicto que se mantiene abierto desde hace varios días, con epicentro en Rosario y repercusiones en la ciudad de Santa Fe.

Durante la mañana, la posibilidad de retomar las conversaciones parecía lejana. Sin embargo, en las últimas horas surgieron novedades que permitieron reabrir el diálogo entre las partes.

Expectativa

Entre las alternativas que se analizan se encuentran la posibilidad de avanzar en una nueva instancia de negociación o revisar algunas de las medidas adoptadas, como las cesantías y sanciones aplicadas por las protestas.

Una vez finalizada la reunión, los representantes policiales convocarán a una asamblea para evaluar la propuesta oficial y definir los pasos a seguir. Desde el sector en protesta indicaron que la continuidad o no de las medidas dependerá del contenido de la oferta que presente el Ejecutivo provincial.

policia Foto: Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Causas de la protesta

El abogado Gabriel Sarla, representante legal de los agentes que impulsan la protesta, explicó que el principal malestar está vinculado con el esquema de aumentos anunciado por el Ejecutivo provincial.

“Obviamente no se tomó bien porque no es lo que se está pidiendo. No hubo un aumento salarial, sino un plus no remunerativo, y eso no beneficia a toda la fuerza”, sostuvo el letrado.

En ese sentido, remarcó que el reclamo apunta a un incremento en el sueldo básico que alcance a la totalidad del personal y no solo a algunos sectores.

Cuestionamientos a las medidas oficiales

Sarla consideró que el Ministerio de Justicia y Seguridad no dio respuestas concretas al conflicto y cuestionó el paquete de medidas presentado la semana pasada. “Salieron con un conjunto de anuncios para tratar de calmar la situación, pero lo único que hicieron fue intentar dividir al personal”, afirmó.

Según indicó, las propuestas oficiales no atendieron los planteos centrales realizados por los efectivos, que vienen manifestando su descontento desde comienzos de febrero.

Reclamos por salud mental y condiciones laborales

El abogado recordó que uno de los pedidos iniciales fue la implementación de un sistema integral de atención psicológica para el personal policial. “Se reclamó un tratamiento psicológico adecuado que no se estaba brindando”, explicó. Además, señaló otros factores que influyen en el malestar, como la falta de descanso, las extensas jornadas laborales y la necesidad de realizar servicios adicionales para completar los ingresos.

