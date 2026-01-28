Uno Santa Fe | Santa Fe | Gobierno

El gobierno provincial anticipó que convocará a paritarias los primeros días de febrero

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, aseguró que el ciclo lectivo comenzará en tiempo y forma y que la recomposición salarial docente será eje de las negociaciones paritarias.

28 de enero 2026
El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, aseguró este miércoles que el ciclo lectivo 2026 comenzará “en tiempo y forma” y señaló que la recomposición salarial docente será abordada en el marco de las paritarias que el gobierno provincial convocará durante el mes de febrero.

“Las clases van a comenzar en tiempo y forma, como el año pasado. Después de 14 años, en 2025 comenzamos sin paros”, afirmó el mandatario. En ese sentido, sostuvo que el Ejecutivo provincial trabajará para recomponer los salarios “de acuerdo a los niveles de inflación”, tanto de los docentes como del resto de los empleados públicos.

Paritarias en febrero

Pullaro dejó en claro que el debate salarial no está cerrado y que será parte central de la agenda de febrero, cuando se reanuden formalmente las negociaciones paritarias. Al mismo tiempo, planteó que el gobierno busca ampliar la discusión educativa más allá de lo estrictamente salarial.

Sin acuerdo paritario, la Festram resolvió un paro total de actividades por 72 horas con movilizaciones y cortes de ruta

“Nuestra idea es empezar a discutir lo importante: la calidad educativa, que los chicos estén en las escuelas, la brecha digital, formarlos para los empleos del mañana y prepararlos para el mundo del futuro”, expresó.

Por su parte, el ministro de Educación, José Goity, confirmó que la convocatoria a paritarias docentes se realizará en los primeros días de febrero y ratificó que el inicio del ciclo lectivo está garantizado.

“La paritaria es un tema no menor, pero forma parte de un conjunto de actividades que estamos llevando adelante”, explicó Goity. Detalló además que la convocatoria formal depende del Ministerio de Trabajo y que la elaboración de la propuesta salarial corresponde al Ministerio de Economía.

“Hay una cosa que es segura: las clases van a comenzar y vamos a lograr sostener los aprendizajes que se necesitan”, aseguró el funcionario, durante una recorrida junto al gobernador por obras de remodelación en una escuela de la ciudad de Santa Fe.

Regularidad escolar y contexto económico

Goity subrayó que la prioridad de la política educativa provincial está puesta en la continuidad pedagógica y los aprendizajes. “En educación, lo importante es la regularidad y los aprendizajes. No sirve tener un año tranquilo si los chicos no aprenden. Por eso vamos a dar todas las discusiones que sean necesarias”, afirmó.

El ministro también reconoció el impacto de la crisis económica sobre los ingresos de los trabajadores. “Argentina atraviesa una situación profunda vinculada a la caída del poder adquisitivo que afecta a todos los trabajadores, incluidos docentes y estatales. Tenemos el compromiso de lograr el mejor acuerdo paritario posible, pero también debemos entender que hay dificultades que exceden a la provincia”, señaló.

En ese marco, fijó uno de los principales objetivos de su gestión: “Como ministro no puedo resolver todos los problemas económicos, pero sí me comprometo a que todos los chicos terminen tercer grado perfectamente alfabetizados”.

Con las clases garantizadas y la discusión salarial trasladada a febrero, el foco ahora estará puesto en la convocatoria formal y en la propuesta concreta que el Gobierno presente a los gremios docentes. La evolución de la inflación y la capacidad real de recomposición salarial serán variables clave en una negociación que se anticipa central para el inicio del año educativo.

