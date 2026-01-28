Neris no quiere renovar en Colón y se desplomó su arribo a América de Cali

El presidente de Colón, José Alonso, dijo que analizan qué "medidas" tomar con José Neris, que no quiso renovar su contrato para ser prestado a América de Cali

La historia de José Neris en Colón suma un nuevo episodio y, lejos de acercarse al final, vuelve a entrar en zona de conflicto. Cuando parecía encaminado para su salida a América de Cali, todo se desplomó por una diferencia clave: la negativa del representante de renovar el contrato.

El delantero uruguayo incluso regresó el lunes a Santa Fe y volvió a entrenar con el plantel, mientras aguarda una resolución que, por ahora, no llega. Sin embargo, el panorama cambió de manera abrupta en las últimas horas y dejó al descubierto una tensión cada vez más marcada entre las partes.

¿Qué fue lo que pasó con la salida de Neris en Colón?

Colón había avanzado en un préstamo con cargo y opción de compra al Escarlata de Colombia, una operación que le permitía proteger su patrimonio. Pero para que la transferencia se concretara, era necesario extender previamente el vínculo, condición que encontró un rechazo tajante del entorno del jugador. Ahí se rompió todo.

El Sabalero no está dispuesto a resignar un activo importante ni a liberarlo por un valor mínimo. Así lo expresó el presidente José Alonso, quien habló del tema sin rodeos en diálogo con Sol 91.5, luego de mantener una charla cara a cara con el futbolista durante la práctica.

“Con Neris tenemos un problema muy serio con respecto al representante (Sebastián Taborda), que hace todo para que quede libre y generar un problema en el club”, disparó el máximo dirigente, dejando en evidencia el malestar institucional.

Alonso también confirmó que la operación estaba prácticamente cerrada: “Nosotros teníamos acordada una negociación con América de Cali. Hablé con la presidenta, firmamos todo y el chico se negó. Era un préstamo con opción de compra directa”. Y fue más allá, contradiciendo las declaraciones públicas del jugador: “Neris dijo que quería ayudar y dejarle dinero a Colón, pero la realidad es que retornó y está en una negativa absurda”.

El presidente dejó abierta la puerta a posibles decisiones fuertes: “Vamos a ver qué medidas vamos a tomar. Se trata de un ingreso importante para Colón”. Por ahora, el pase quedó congelado y el conflicto, lejos de cerrarse, promete nuevos capítulos en una novela que parece no tener pausa.