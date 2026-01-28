Estatales de Santa Fe se suman al paro contra la reforma laboral y analizan una fuerte movilización

El delegado nacional de ATE en Santa Fe, Matías Avallone, ratificó que los trabajadores nacionales del gremio acompañarán la medida de fuerza el día en que el Senado trate la reforma laboral. Aunque la modalidad aún se discute a nivel provincial, no se descarta una movilización en la capital provincial.

Estatales de Santa Fe se suman al paro contra la reforma laboral y analizan una movilización a la legislatura o Casa de Gobierno

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en Santa Fe confirmó su adhesión al paro nacional previsto para el 11 de febrero , en rechazo al proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno nacional .

Así lo aseguró Matías Avallone , delegado nacional de ATE en la provincia, quien señaló que si bien aún resta definir la modalidad de la medida a nivel provincial, la participación del gremio está garantizada .

“La definición de lo que se haga en la provincia como Consejo Directivo Provincial todavía no está resuelta”, explicó Avallone, aunque remarcó que “como trabajadores nacionales, vamos a acompañar las medidas de fuerza que se vienen charlando y decidiendo en este ámbito que nuclea a los trabajadores del Estado Nacional, algunas empresas vinculadas al Estado, otros gremios y las dos CTA”.

En ese marco, el dirigente indicó que el objetivo es que la protesta tenga un alcance federal, con acciones no solo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sino también en las provincias. “Seguramente lo que se está buscando es que también en las provincias se lleve adelante una medida el día que se trate la reforma”, sostuvo.

Posible movilización en Santa Fe

Respecto a la modalidad de la protesta, Avallone detalló que en la Capital Federal la medida incluirá una movilización al Congreso, mientras que en el interior del país se analiza replicar acciones similares. “La idea es poner esto en discusión con los distintos sindicatos de la provincia y ver si se puede, como ya lo hicimos anteriormente, resolver entre todos una movilización”, indicó en declaraciones al programa "De 10", que se emite por "LT10".

En ese sentido, no descartó que la concentración pueda realizarse en la Legislatura provincial o en la Casa de Gobierno. “La última movilización que se hizo fue en la Legislatura de la Provincia de Santa Fe, pero esto todavía se tiene que discutir. La idea es que tenga un carácter federal esta medida”, remarcó.

Avallone ratificó que ATE Santa Fe acompañará el paro del 11 de febrero: “La decisión de sumarse a la medida está. Lo que se va a discutir son las modalidades de implementación, pero el 11 de febrero vamos a estar acompañando la medida que se va a dar en todo el país”, concluyó.

Rechazo a la reforma laboral

Avallone fue contundente al explicar los motivos del rechazo al proyecto impulsado por el Ejecutivo nacional. “Creemos que esta reforma no trae ningún beneficio para los trabajadores, ni del Estado ni del sector privado. Yo hablo como trabajador del Estado”, afirmó.

En ese sentido, recordó que el sector ya fue afectado por el Decreto 70 y la Ley Bases, y advirtió que la reforma laboral sería un nuevo avance en la pérdida de derechos. “Como corolario para seguir avanzando en la quita de derechos se pretende plantear esta reforma, que lo único que hace es quitar derechos. De lo que se conoce, no hay ninguna medida que favorezca al trabajador; todo lo contrario, favorece al empresario”, aseguró.

Entre los puntos más cuestionados mencionó la quita de aportes patronales, los cambios en el régimen de indemnizaciones, la implementación del banco de horas, y las restricciones a derechos sindicales. “Se avanza contra el derecho a organizarnos, a realizar asambleas y huelgas, apuntando a que las organizaciones sindicales no tengan fuerza para llevar adelante medidas de lucha”, advirtió.

Contexto económico y gremial

El dirigente señaló que desde que el Gobierno puso en agenda la reforma, los sindicatos vienen alertando sobre sus consecuencias. Recordó que en diciembre participaron de un foro con abogados laboralistas y referentes del mundo del trabajo, donde se advirtió que la iniciativa “no va a generar trabajo genuino”, uno de los principales argumentos oficiales.

“En este contexto de crisis económica, con aumento del desempleo, ajustes permanentes y un fuerte deterioro del poder adquisitivo de los salarios, con paritarias paralizadas o fijadas siempre a la baja, no hay ninguna posibilidad de que una medida de este tipo beneficie a los trabajadores”, sostuvo.

Consultado sobre la posición de otras centrales sindicales, Avallone destacó el diálogo con la CGT Santa Fe. “Con Claudio Girardi tenemos diálogo permanente y hemos llevado adelante muchas medidas en conjunto”, indicó, aunque reconoció que existen diferencias con la conducción nacional de la central obrera. “Para algunos puede ser dubitativa la toma de medidas concretas, pero creemos que el trabajo sindical es instalar el tema y no abandonar la pelea, porque si esta reforma sale va a ser muy perjudicial para los trabajadores”, afirmó.