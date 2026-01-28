Pullaro ponderó el ordenamiento de las cuentas públicas y el equilibrio fiscal: "Permiten avanzar con obras públicas"

El gobernador recorrió las obras de puesta en valor del histórico edificio de “El Comercial” en la ciudad de Santa Fe. La intervención, que ya alcanza el 60 % de ejecución y demanda una inversión superior a los $544 millones.

Pullaro afirmó que el ordenamiento de las cuentas públicas y el equilibrio fiscal permiten avanzar con obras públicas en Santa Fe

El gobernador Maximiliano Pullaro , junto al ministro de Educación José Goity , recorrió este miércoles las obras de puesta en valor del edificio de “El Comercial” , en la ciudad de Santa Fe, una intervención estratégica enmarcada en el Programa Abre Escuelas , orientada a mejorar la infraestructura escolar y acompañar los procesos educativos.

La obra comenzó en agosto y ya presenta un 60 % de avance , con un presupuesto actualizado de $544.498.246,96 . El proyecto contempla una intervención integral , que incluye la restauración de la fachada histórica , la recuperación y puesta en valor de aberturas, el reacondicionamiento de aleros, un lijado profundo para la recuperación de la masa muraria y la posterior aplicación de pintura.

Durante la recorrida, Pullaro aseguró que, “en función de haber logrado ordenar las cuentas del Estado y alcanzar el equilibrio fiscal, invertimos en infraestructura educativa”, y destacó la relevancia de establecimientos como El Comercial, por donde transitan unos 2.500 alumnos, además de directivos, docentes y asistentes escolares.

Pullaro garantizó el inicio de clases en Santa Fe sin paros y remarcó que la política salarial estará atada a la inflación

En ese marco, el mandatario provincial señaló que actualmente “llevamos 2.700 edificios escolares intervenidos tanto en pequeña, mediana y gran escala”, y remarcó que se están ejecutando las obras más importantes en seis escuelas públicas ubicadas en Santa Fe, Rosario y Esperanza, que presentaban serias deficiencias edilicias. “No estaban en estado óptimo y eso no era justo”, afirmó.

Pullaro sostuvo además que el desafío de la gestión es finalizar el mandato con todos los edificios escolares en condiciones adecuadas, al considerar que se trata de una política pública central para garantizar el derecho a la educación.

De la actividad participaron también la secretaria general del Ministerio de Educación, María Martín, el rector de la institución, Enrique Ruscitti, y la directora, Mariel Lorefice.

Una obra esperada

Por su parte, María Martín detalló que en la ciudad de Santa Fe se está trabajando en las escuelas Domingo Silva y Juana del Pino, y que además se interviene en gran escala en El Nacional, mientras que ya comenzó el relevamiento en El Normal. Se trata, indicó, de establecimientos “importantes para la educación pública, que representan la santafesinidad y que los vecinos y vecinas de la ciudad valoran”.

En ese sentido, destacó la decisión del gobernador de que El Comercial haya sido la primera escuela intervenida de manera integral en la provincia, marcando un criterio de preservación patrimonial y mejora funcional.

A su turno, el rector Enrique Ruscitti reconoció que “durante 35 años estuvimos gestionando y esperando esta obra”, y agradeció al Gobierno de la Provincia por haber escuchado el reclamo histórico de la comunidad educativa. “Lo que parecía inalcanzable hoy se hizo realidad”, expresó.

La directora Mariel Lorefice valoró que la renovación del edificio permitió “recuperar la esencia de la escuela”, al tratarse de una restauración que pone en valor tanto la educación como la arquitectura de la ciudad, y agradeció a la gestión provincial “por la generosidad de incluirnos entre las obras prioritarias”.

Detalles de los trabajos

En cuanto a los trabajos en ejecución, en el sector de los tanques de agua se avanza con la recomposición del sistema y la construcción de un área técnica específica. En el interior del establecimiento se realizan tareas de recuperación y pintura de aulas, espacios de circulación y núcleos de escaleras.

Además, se ejecutan adecuaciones eléctricas en corredores, el recambio de aberturas y la incorporación de nuevos parasoles en el frente este del edificio.

La intervención beneficiará directamente a las comunidades educativas de las escuelas Domingo Silva y Juana del Pino, consolidando un espacio educativo de alto valor patrimonial y funcional, en línea con la política provincial de inversión sostenida en infraestructura escolar.