El gobierno provincial entrante exige: "Nación deberá hacerse cargo del mantenimiento de las rutas de su jurisdicción"

"No están llegando los fondos de las obras nacionales. Este año hay obras que no empezaron o se paralizaron y el escenario del año que viene, con la nueva gestión nacional fueron claros, no hay fondos, tenemos que estabilizar el país en lo fiscal. Así que no va haber fondos para obras públicas de ninguna naturaleza, hablamos de anuncios, pero no hay ninguna medida concreta", precisó sobre la situación actual y futura en esta cartera.