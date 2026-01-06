Uno Santa Fe | Santa Fe | Santa Fe

La Municipalidad de Santa Fe continúa con la campaña itinerante de vacunación

El programa de inoculación continúa recorriendo distintos espacios públicos de Santa Fe para atender a la población de riesgo y adultos mayores

6 de enero 2026 · 11:50hs
{altText(<p>#ModoVacuna el programa de vacunación itinerante llevado adelante por la Municipalidad y el Ministerio de Salud en la ciudad de Santa Fe</p>,La Municipalidad de Santa Fe continúa con la campaña itinerante de vacunación)}

gentileza

#ModoVacuna el programa de vacunación itinerante llevado adelante por la Municipalidad y el Ministerio de Salud en la ciudad de Santa Fe

La Municipalidad de Santa Fe continúa con la campaña de vacunación itinerante que lleva adelante en conjunto con el Ministerio de Salud de la Provincia. La vacunación estará enfocada en adultos mayores y personas con factores de riesgo, quienes podrán recibir su correspondiente dosis contra la gripe y la neumonía.

Además, también se podrán acercar aquellas personas que quieran completar su carné de vacunación.

El objetivo del programa impulsado por el municipio junto al Ministerio de Salud de la Provincia, es alcanzar al menos al 70% de cobertura en personas mayores de 65 años y llegar al 50% de los adultos menores de esa edad con factores de riesgo, en las zonas priorizadas.

Dónde estará esta semana el dispositivo de vacunación

  • Martes 6: Estación Municipal Villa Hipódromo (Roque Sáenz Peña 6148), de 9 a 12.
  • Miércoles 7: Cementerio Municipal (Avenida Blas Parera 5401) de 9 a 14.
  • Viernes 9: Terminal de Ómnibus (Belgrano 2910) de 10 a 14.

Quienes no puedan acercarse al dispositivo itinerante, podrán concurrir al centro de salud más cercano con su DNI, para controlar su carné y completar las dosis correspondientes. Para información y consultas comunicarse al 3426116585 (WhatsApp).

Santa Fe vacunación Municipalidad
Noticias relacionadas
colon espera dos refuerzos clave y empieza a cerrar piezas del nuevo plantel

Colón espera dos refuerzos clave y empieza a cerrar piezas del nuevo plantel

El gobernador Pullaro y Mario Moccia, presidente del COA, hicieron la presentación en Pinamar.

Se presentaron los Juegos Suramericanos en la costa Atlántica

El tiempo en la ciudad de Santa Fe 

Lunes con clima agradable en la ciudad de Santa Fe para iniciar la semana

La convocatoria de la Asociación de Venezolanos en el Litoral (ASOVEN)

"La lucha por la libertad no tiene fronteras": venezolanos en Santa Fe alzaron su voz

Lo último

Pretemporada con señales fuertes: Unión define salidas y contratos en duda

Pretemporada con señales fuertes: Unión define salidas y contratos en duda

Colón cerró a Emanuel Beltrán y refuerza el lateral derecho para la Primera Nacional

Colón cerró a Emanuel Beltrán y refuerza el lateral derecho para la Primera Nacional

Cuándo desarmar el árbol de Navidad: la fecha clave para tener suerte en 2026

Cuándo desarmar el árbol de Navidad: la fecha clave para tener suerte en 2026

Último Momento
Pretemporada con señales fuertes: Unión define salidas y contratos en duda

Pretemporada con señales fuertes: Unión define salidas y contratos en duda

Colón cerró a Emanuel Beltrán y refuerza el lateral derecho para la Primera Nacional

Colón cerró a Emanuel Beltrán y refuerza el lateral derecho para la Primera Nacional

Cuándo desarmar el árbol de Navidad: la fecha clave para tener suerte en 2026

Cuándo desarmar el árbol de Navidad: la fecha clave para tener suerte en 2026

Cómo incorporar líquidos en verano sin tomar los dos litros de agua recomendados

Cómo incorporar líquidos en verano sin tomar los dos litros de agua recomendados

Santa Fe prorrogó la emergencia agropecuaria por sequía en el norte provincial

Santa Fe prorrogó la emergencia agropecuaria por sequía en el norte provincial

Ovación
CRAI realizará un histórica gira por Sudáfrica

CRAI realizará un histórica gira por Sudáfrica

Me imagino un Colón protagonista, que tenga dinámica y jerarquía

"Me imagino un Colón protagonista, que tenga dinámica y jerarquía"

Comenzó la cuenta regresiva para la Maratón Acuática Santa Fe-Coronda

Comenzó la cuenta regresiva para la Maratón Acuática Santa Fe-Coronda

Día clave: Colón espera la respuesta de Alan Bonansea

Día clave: Colón espera la respuesta de Alan Bonansea

Se fue de Unión y se convirtió en refuerzo de Huachipato

Se fue de Unión y se convirtió en refuerzo de Huachipato

Policiales
Identificaron a un menor que sería el eslabón que faltaba en la cadena criminal que desembocó en el homicidio de Jeremías

Identificaron a un menor que sería el eslabón que faltaba en la cadena criminal que desembocó en el homicidio de Jeremías

Golpearon la puerta, lo empujaron y lo encerraron en el baño: así fue el asalto a un hombre de 79 años en Urquiza al 4600

Golpearon la puerta, lo empujaron y lo encerraron en el baño: así fue el asalto a un hombre de 79 años en Urquiza al 4600

Juego clandestino en Santo Tomé: allanamiento en el Club de Campo El Paso, dos trasladados y secuestro de dinero y bienes

Juego clandestino en Santo Tomé: allanamiento en el Club de Campo El Paso, dos trasladados y secuestro de dinero y bienes

Escenario
Llega el Concurso de Bandas 2026 de Tribus Club de Arte

Llega el Concurso de Bandas 2026 de Tribus Club de Arte

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Rompiendo Espejos empieza el año con el mejor tributo a Callejeros

Rompiendo Espejos empieza el año con el mejor tributo a Callejeros

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe