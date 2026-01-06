La Municipalidad de Santa Fe continúa con la campaña itinerante de vacunación

El programa de inoculación continúa recorriendo distintos espacios públicos de Santa Fe para atender a la población de riesgo y adultos mayores

#ModoVacuna el programa de vacunación itinerante llevado adelante por la Municipalidad y el Ministerio de Salud en la ciudad de Santa Fe

La Municipalidad de Santa Fe continúa con la campaña de vacunación itinerante que lleva adelante en conjunto con el Ministerio de Salud de la Provincia. La vacunación estará enfocada en adultos mayores y personas con factores de riesgo, quienes podrán recibir su correspondiente dosis contra la gripe y la neumonía.

El objetivo del programa impulsado por el municipio junto al Ministerio de Salud de la Provincia, es alcanzar al menos al 70% de cobertura en personas mayores de 65 años y llegar al 50% de los adultos menores de esa edad con factores de riesgo, en las zonas priorizadas.

Dónde estará esta semana el dispositivo de vacunación

Martes 6: Estación Municipal Villa Hipódromo (Roque Sáenz Peña 6148), de 9 a 12.

Miércoles 7: Cementerio Municipal (Avenida Blas Parera 5401) de 9 a 14.

Viernes 9: Terminal de Ómnibus (Belgrano 2910) de 10 a 14.

Quienes no puedan acercarse al dispositivo itinerante, podrán concurrir al centro de salud más cercano con su DNI, para controlar su carné y completar las dosis correspondientes. Para información y consultas comunicarse al 3426116585 (WhatsApp).