El intendente Juan Pablo Poletti hizo referencia a su estado de salud: "Estoy impecable"

El intendente de la ciudad, Juan Pablo Poletti, quien cumplió ayer seis meses de gestión, despejó versiones y dudas sobre su salud física. En esta ocasión el funcionario fue tajante y respondió ante una consulta periodística: "Estoy impecable". Aunque posteriormente aclaró: "No me hice una autoevaluación, fui a una nutricionista y estoy en manos de una médica clínica que maneja todos los parámetros y me deriva a quien considere".