El intendente de Sauce Viejo presidió el acto por el 207° aniversario de la Independencia

"A poco más de dos siglos de aquella gesta, tomemos el ejemplo de aquellos patriotas que, pese a las diferencias, antepusieron el interés común y priorizaron luchar por una independencia imprescindible", dijo Mario Papaleo.

"No me canso ni me cansaré de pregonar que Sauce Viejo necesita gestos de grandeza. El éxito de una gestión es de todos y beneficia a todos y el fracaso de la misma arrastra al pueblo en su conjunto. No debe existir en una ciudad el 'Sálvese quien pueda' ni la especulación política para rédito propio y todos somos de una manera u otra responsables", sentenció. "Así lo entendieron los argentinos de 1816 con sabiduría e inteligencia".