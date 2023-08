El LIF tiene una demanda de "350 frascos mensuales" de aceite de cannabis medicinal: cuáles son sus beneficios

Forente remarcó cómo fueron sus inicios con esta planta: "A fines de 2019, cuando el gobernador Perotti nos pidió que trabajemos en cannabis, no había siquiera uno de estos en la Argentina como medicamento, como especialidad medicinal. Los pocos que accedían lo hacían por importaciones, amparos, excepciones y eran muy poquitas personas".

plantas cannabis Inta Monte Vera.jpg Plantación provincial en el Inta de Monte Vera Inta Monte Vera

Explicó que el medicamento debe tener una composición determinada; una estabilidad, es decir que producción tras producción siempre tiene que ser el mismo producto; y contar con una acción terapéutica comprobable. Por lo que "lograrlo esto con cannabis es muy difícil, a día de hoy se hace con materia prima importada, en Argentina todavía no hay producción de materia prima farmacéutica en base a cannabis".

"El autocultivo, que abrió con la reglamentación de la Ley 27.350 en 2020, salió de la clandestinidad y la gente tuvo la tranquilidad de inscribirse en el Reprocann con una indicación médica. Mucha gente plantaba, hacía sus aceites o consumía de la planta con fines medicinales en su momento con condiciones irregulares", expuso Formente.

aceite de cannabis LIF.jpg Gobierno de la Provincia de Santa Fe

Por otro lado, el Anmat creó una tercera categoría por el cual no se denomina no es ni un medicamento, ni un herbario, ni un fiitopreparado, sino un "producto derivado de la planta de cannabis". Aún no hay productos registrados bajo esa categoría.

"Nuestro aceite de cannabis, que es especialidad medicinal, CBD al 10% (100 ml de CBD por mililitro) está indicado para epilepsia refractaría, es la indicación que hasta ahora se le permite al medicamento. Después se puede usar para otros beneficios, no olvidemos que es un paliativo, no es un único medicamento. Por ahí lo usan mucho las personas que toman muchos medicamentos para poder bajar un poco su cantidad. Además, lo emplean mucho para el dolor crónico, la ansiedad, el sueño, los dolores, pero para eso hay distintitas variedades de CBS y THC, los componentes más importantes de la planta", manifestó la directora del laboratorio. Precisó que en 2019 solo entregaron cinco frascos de aceite de cannabis medicinal y este año ya cuentan con una demanda mensual de 350. Esperan tener una "suba exponencial".

Qué cambios se dan con la reglamentación de la ley de cannabis medicinal

centro cannabis monte vera.jpg

El marco regulatorio abarca a “la cadena de producción y comercialización nacional o con fines de exportación de la planta de cannabis, sus semillas y sus productos derivados afectados al uso medicinal, incluyendo la investigación científica, y al uso industrial; promoviendo así el desarrollo nacional de la cadena productiva sectorial”, indica la ley en su primer artículo. La industria del cáñamo industrial “promete generar cerca de 10.000 puestos de trabajo”, explicó Sebastián Básalo, organizador de Expo Cannbis y director de la revista THC.

Uno de los objetivos que persigue la nueva reglamentación es la exportación, aunque para Formente hoy en día no es una prioridad: "Hace poco estuvimos en una misión en Alemania y las exigencias de afuera son muy altas en cuanto estándares de calidad, por lo cual, para llegar a estos primero hay que hacer un trabajo de desarrollo interno muy importante".

