El médico tratado con plasma en el Hospital Cullen, recibió el alta

View this post on Instagram

#AltaMédica| El cardiólogo de Ceres, Sergio Peter, que permanecía internado en el hospital Cullen de #SantaFe y fue uno de los pacientes tratado con plasma de pacientes recuperado de coronavirus, recibió el alta y así fue la emotiva despedida del nosocomio. Ahora se encuentra en su casa, continuando con su recuperación #HospitalCullen #médico #Ceres #UNOSantaFe