El ministro de Obras Públicas pidió al gobierno central por el "urgente" mantenimiento de las rutas nacionales

El funcionario santafesino sostuvo que por las rutas nacionales que atraviesan la provincia “sale la riqueza de los campos y de la producción de varias provincias que terminan llenando las arcas nacionales”.

“El Estado tiene que hacer pública y reparar las rutas, no puede correrse de esa responsabilidad”, pidió el funcionario.

El ministro recordó que “las obras públicas nacionales están paralizadas desde 2023 pero con esta nueva gestión nacional (de Javier Milei) el problema se acentuó”. En ese contexto, detalló que, “de 289 intervenciones, en Santa Fe había 30 obras en ritmo y hoy ya están todas paralizadas”.

Por otro lado, destacó la importancia del mantenimiento de rutas para la seguridad de quienes las recorren: “Si seguimos así, vamos a terminar esquivando pozos”. De las rutas que atraviesan Santa Fe, “la que tiene mayor complejidad es la Ruta 11” señaló.

“Es la primera vez que encontramos un gobierno nacional conceptualmente en contra de la obra pública, al contrario de lo que plantea el gobernador Maximiliano Pullaro quien considera que la obra pública genera puestos de trabajo y mejora la calidad de vida de los ciudadanos”, concluyó Enrico.

Manifestación por el freno de la obra pública

En el mismo sentido, la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra) Santa Fe se manifestó en alerta debido a la paralización total de la obra pública en la ciudad, en especial las financiadas por el gobierno nacional.

"No hay respuestas del otro lado. Lo más grave lo tenemos hoy Nación porque no hay interlocutor del otro lado, y es preocupante lo que va pasar con las obras y la gente, porque la mayoría de obreros son cabezas de familia y el único sustento económico del hogar. No hay respuestas si van a tener continuidad o no", expresó Gastón Pissini, secretario adjunto de Uocra.

