Uocra Santa Fe se manifestó en alerta por el freno en la obra pública: hay 2.000 obreros que buscan una oferta de trabajo

"No hay respuestas del otro lado. Lo más grave lo tenemos hoy Nación porque no hay interlocutor del otro lado, y es preocupante lo que va pasar con las obas y la gente, porque la mayoría de obreros son cabezas de familia y el único sustento económico del hogar. No hay respuestas si van a tener continuidad o no", expresó Gaston Pissini, secretario adjunto de Uocra.