El nuevo Instituto Almirante Brown ya tiene un 40% de avance y luce su "piel de vidrio"

La Provincia avanza con los cerramientos externos y la tabiquería interna del edificio de calle Castellanos. El complejo contará con 40 aulas distribuidas en cuatro niveles y se integra al entorno patrimonial de la Casa de la Cultura.

El Gobierno de la Provincia, a través del Ministerio de Obras Públicas, continúa con las tareas para la construcción del nuevo Instituto Superior N° 8 “Almirante Brown” de Santa Fe, y ya comenzó a colocar la piel de vidrio en todo el perímetro del edificio que levanta en la esquina de Güemes y Castellanos .

Respecto a estos avances significativos en la obra que desarrolla la Provincia en pleno corazón de barrio Candioti, el secretario de Obras Públicas, Marcelo Pascualón, contó que “actualmente se avanza en la ejecución de los cerramientos perimetrales mediante pieles de vidrio, mientras que en el primer nivel ya completamos la colocación de pisos con baldosas e iniciamos las tareas de tabiquería para definir las futuras aulas y talleres”.

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Avance de obra del 40%

“En el segundo nivel, continuamos con las labores para la colocación de solados, paso previo al desarrollo de las divisiones interiores. Asimismo, entre el nuevo edificio y la Casa de la Cultura, montamos un sistema de grúa fija que permitirá el izaje de la estructura metálica correspondiente a la cubierta. Los trabajos para este nuevo edificio, ya presentan un avance del 40%”, precisó Pascualón.

Desde el Ministerio de Obras Públicas recordaron que esta obra, desarrollada a metros de Boulevard Gálvez, fue licitada y adjudicada durante la gestión anterior aunque requirió de una reformulación del proyecto de arquitectura, no sólo para adaptarlo al entorno patrimonial que impone la Casa de la Cultura sino también darle mayor funcionalidad educativa, respetando las ordenanzas locales.

Para atender una histórica demanda de la comunidad educativa y los distintos profesorados que conforman el Instituto N° 8, el Gobierno de la Provincia realiza una inversión superior a los 23.000 millones de pesos.

Un edificio esperado

La construcción del nuevo edificio del Instituto N° 8 se resuelve en un edificio de claustro central, de planta baja y cuatro niveles, más un subsuelo parcial destinado a espacios técnicos y salas de máquinas. El edificio tendrá 5.510 m² de superficie cubierta y 700 m² de galerías.

En la planta baja, mayormente libre, se proyecta el espacio principal de acceso y congregación de la comunidad educativa, más las áreas de servicios comunes: mesa de entradas, portería, asistentes y gabinete pedagógico, fotocopiadora, entre otras.

El área pedagógica tendrá 40 aulas comunes y especiales distribuidas en los primeros tres pisos. Habrá tres tipos de variantes dimensionales: chica, estándar y aula taller, de acuerdo a la cantidad de alumnos que reciben.

En el nivel 1 se dispondrá también la mayor parte del área administrativa y de gestión del Instituto. Mientras que en el nivel 4 se alojará la biblioteca, un espacio de usos múltiples, algunas aulas menores, y una terraza-mirador como área de expansión.