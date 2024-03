El paro de colectivos seguirá "hasta que aparezcan los fondos" y empresarios ya avizoran un boleto a $1.000

En la ciudad de Santa Fe el servicio urbano de colectivos está de paro y por tiempo indeterminado. Los empresarios no pueden afrontar el pago total del sueldo de los choferes, solamente han abonado 50%, porque no tienen fondos para hacerlo y no saben cuándo lo podrán hacer ya que las tarifas y el aporte provincial no son suficientes.

Gerardo Ingaramo, gerente de Autobuses Santa Fe habló en el programa "De 10" que se emite por LT10 y explicó: "Nosotros hace 15 días, cuando nos reunimos con el municipio por el tema de la tarifa a $700 –que aún no se hizo efectiva–, habíamos manifestado que solo con el fondo compensador de la provincia podíamos hacer frente al 50% del salario ya que lo que se recauda con la tarifa del colectivo, sirve para cargar el gasoil a los coches o el funcionamiento de la empresa, por lo cual al habernos quitados el fondo compensador nacional no hay forma de tener otro ingreso extra para cumplir con los salarios, sin haberles sumado aún el aumento paritario".

"La Municipalidad nos dijo que no tiene fondos para aportar por lo que no sabemos cómo continuar, y el servicio permanecerá parado", afirmó Ingaramo además de aclarar que en Rosario o Córdoba la situación es diferente "porque aportaron 7.000 millones de pesos para sostener el servicio ya que tienen empresas que son del Estado". "Nosotros lo que pedimos es una contribución menor para hacer frente a los salarios, porque si no entendemos que el Estado tiene que estar presente, por lo menos durante un tiempo, hasta que el problema se resuelva, sin duda el servicio estará sin funcionar", recalcó.

Por otro lado, este mediodía se llevará adelante un nuevo encuentro para continuar con la paritaria nacional de UTA que prevé un aumento de 87% entre los meses de enero, febrero y marzo, trasladando el salario de un trabajador a $987.000 en promedio. "Como parte de Fatap, Federación Argentina de Transportadores de Automotor de Pasajeros, vamos a plantear que no tendremos manera de hacerle frente porque, por ejemplo, si tenemos en cuenta la situación de la ciudad de Santa Fe, automáticamente tenemos que pensar una tarifa arriba de $1.000 porque no hay forma de sostener el sistema si no es con aporte del Estado o con tarifas".

"De la crisis se sale con recursos provinciales y municipales. Este miércoles –por ayer–, se lo manifestamos al secretario de gobierno de la Municipalidad, Sebastián Mastropaolo: la empresa Recreo, que también es de mi propiedad, está funcionando y se pagaron los salarios porque las empresas provinciales tienen menor costo de servicio y más subsidios porque hay una distribución implementada por la provincia de Santa Fe, donde casi tienen 40 o 50 por ciento más que la urbana por la cantidad de kilómetros que se recorren", destacó el empresario.

Sistema subsidiado y horario corrido

El empresario de transporte además hizo referencia a cómo ha quedado en evidencia al día de hoy la importancia del costo del boleto y afirmó que se debe a más de 20 años de implementación de un sistema de subsidios. "En el 2000 el boleto de colectivos costaba $1 y los sueldos eran $600, estábamos en el uno a uno, y el costo del pasaje de transporte no era significativo dentro del sueldo de los trabajadores, con el surgimiento de los subsidios todos pudieron acceder al colectivo, pero hoy, con la decisión de la quita de los fondos compensadores por parte de Nación, el problema queda a la vista, pero no solo del ajuste en las tarifas en el transporte, sino en todos los servicios".

"Fui muy crítico además porque si bien los subsidios se retiraron al transporte del interior, al Amba siguen llegando y lo dejamos pasar. Mientras tanto el servicio en la ciudad de Santa Fe no funciona", agregó el empresario.

Por último hizo referencia a la discusión del horario corrido para los trabajadores de comercio, permitiéndoles así un ahorro dentro de sus economías. Si bien acompaña la medida ya que según estableció: "Ayudaría a las empresas porque tenemos dos horarios picos cuando hay cuellos de botellas, entre las 6.30 y las 8 y las 12 y las 14 cuando se juntan trabajadores públicos y privados, serviría para una mejor distribución del servicio, pero no sé si beneficiaría al dueño del comercio afectado hoy también en la caída de las ventas".

