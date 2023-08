El próximo lunes será el debate de candidatos a intendente: el de concejales no se realizará

"Nosotros en la elección anterior hicimos el debate en canal Veo, pero este año no lo hacemos por una sola razón: Silvina Cian y su equipo decidieron que no iba a participar. Cuando comunicamos a los candidatos esta situación, la candidata Violeta Quiroz dijo que tampoco participaría", contó la periodista, por LT10.

"Nos pareció que no era oportuno. El que tiene expectativa de tener muchos votos pareciera que no quiere debatir. Desde el punto de vista político institucional no está bueno. El ciudadano tiene derecho a saber que piensan los candidatos, pero pareciera que hay candidatos que no tienen mucho que decir. Tienen miedo de debatir, o piensan que tienen los votos asegurados", criticó Scándolo.

A continuación detalló que "desde el canal se decidió que los otros candidatos que sí querían debatir tendrán un espacio en el noticiero para contar sus proyectos".

"Habíamos generado todas las condiciones, con el esfuerzo que conlleva una movida de este tenor. Pero lamentablemente hay algunos que creen que así nomas les alcanza", lamentó Scándolo

El candidato a concejal Pablo Landó criticó lo ocurrido en sus redes sociales escribiendo: "Fue suspendido el #DebateEnVivo de concejalas/es de la ciudad por la negativa a participar de Silvina Cian y Violeta Quiroz. Las candidaturas de los grandes aparatos sin propuestas como en toda la campaña. Gastan millones $ y ahorran en ideas. #Verguenza #VayanADebatir".

En cuanto al debate entre los candidatos a gobernador, resta la confirmación oficial pero se realizaría el domingo 3 de septiembre, exactamente una semana antes de las elecciones.